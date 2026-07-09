กัมพูชาเร่งเร้าไทยให้กลับมาเจรจาพรมแดนอีกครั้ง ย้ำไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเขตแดนด้วยกำลัง

MGR Online - กัมพูชาเรียกร้องอีกครั้งให้ไทยกลับมาเจรจาเรื่องพรมแดนทวิภาคี โดยยืนยันว่าข้อพิพาทนี้ต้องได้รับการแก้ไขผ่านทางการทูตและกฎหมายระหว่างประเทศ มากกว่าการกระทำฝ่ายเดียวหรือการใช้กำลัง
เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ากัมพูชายังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาพรมแดนกับไทย และประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ผ่านกลไกที่มีอยู่ โดยได้กล่าวอ้างถึงความขัดแย้งหลายสิบปีของประเทศก่อนที่จะบรรลุสันติภาพภายใต้นโยบายวิน-วิน
เขากล่าวว่าคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ของกัมพูชา ได้ส่งหนังสือทางการทูต 9 ฉบับไปยังไทยนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงฉบับที่ 2 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2568 โดยหนังสือทางการทูตดังกล่าวเสนอให้มีการประชุม JBC สมัยพิเศษ และการส่งทีมสำรวจร่วมเพื่อร่วมต้นการสำรวจและปักปันเขตแดนอีกครั้ง
รัฐบาลกัมพูชากล่าวว่าข้อเสนอดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานการประชุม JBC สมัยพิเศษในเดือนต.ค. 2568 และคำแถลงร่วมที่ออกหลังจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 ในเดือนธ.ค. 2568
เพ็ญ โบนา ระบุว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะเร่งงานสำรวจ โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อพลเรือนและรับรองความปลอดภัยจากทุ่นระเบิด
โฆษกรัฐบาลกัมพูชาเรียกร้องให้ไทยยอมรับการประชุมที่เสนอ และอนุญาตให้ทีมสำรวจกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่โดยไม่ล่าช้า
เขายังเรียกร้องให้กรุงเทพฯ ยุติกิจกรรมในดินแดนที่กัมพูชาอ้างว่าอยู่ภายใต้การยึดครองอย่างผิดกฎหมายของไทย และระบุว่าเป็นความพยายามของไทยในการสร้างสถานการณ์รวบยอดในดินแดนกัมพูชา
เขาย้ำจุดยืนของกัมพูชาว่ามีเพียงทีมสำรวจร่วมภายใต้ JBC เท่านั้นที่มีอำนาจในการกำหนดเขตแดน ที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของสนธิสัญญา แผนที่ บันทึกหลักเขต และข้อตกลงทวิภาคี
“กัมพูชาไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อเขตแดนระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นจากการใช้กำลัง” เพ็ญ โบนา กล่าว.