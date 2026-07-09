พรรค NLD ประณามรัฐบาล “มินอ่องหล่าย” ปมทำลายรูปปั้นนายพลอองซานทั่วประเทศ

MGR Online - คณะทำงานกลางของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ออกคำแถลงประณามอย่างรุนแรงต่อการทำลายรูปปั้นนายพลอองซานอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ โดยระบุว่าแค่เฉพาะในช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ค. กองกำลังของรัฐบาลทหารได้ทำลายอนุสาวรีย์นายพลอองซานไปแล้วประมาณสิบแห่ง
คำแถลงของคณะทำงานกลางพรรค NLD ระบุว่า รัฐบาลทหารและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่เทศบาล กำลังทำลายรูปปั้นอย่างเป็นระบบ รูปปั้นที่สร้างขึ้นจากเงินบริจาคของประชาชนซึ่งทำตามกฎระเบียบและขั้นตอนทางกฎหมาย
"การทำลายนี้ไม่เพียงแค่เป็นการทำลายทรัพย์สินสาธารณะ แต่เป็นการโจมตีอย่างจงใจต่อเอกลักษณ์ของชาติ สัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ และความศรัทธาและความหวังร่วมกันของประชาชนชาวพม่า" พรรค NLD ระบุ
นายพลอองซานได้รับการยกย่องจากประชาชนในฐานะผู้นำที่เป็นแบบอย่าง ทั้งในฐานะผู้สร้างเอกราชของพม่า ผู้รวมชาติ และผู้ก่อตั้งกองทัพ คำแถลงกล่าวเสริม
พรรค NLD เตือนว่าผู้ที่สั่งการและลงมือทำลายอนุสาวรีย์นายพลอองซานกำลังบ่อนทำลายจิตวิญญาณของสหภาพ และระบุว่าจะดำเนินการให้คนเหล่านั้นรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว.