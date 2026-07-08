ปธ.สิทธิมนุษยชนกัมพูชาฟ้อง OHCHR กล่าวหาไทยพยายามสร้างสถานการณ์รวบยอดในดินแดนเขมร

MGR Online - แก้ว เรมี ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา (CHRC) ได้รายงานต่อผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ประจำกัมพูชา เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนกัมพูชา-ไทย โดยกล่าวอ้างว่าไทยพยายามสร้างสถานการณ์รวบยอดในดินแดนกัมพูชาผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ประเด็นดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นระหว่างการหารือกับผู้แทน OHCHR ประจำกัมพูชา ที่สำนักงานใหญ่ของ CHRC ในกรุงพนมเปญ
แก้ว เรมี กล่าวอ้างว่าไทยพยายามสร้างข้อเท็จจริงใหม่ในพื้นที่ด้วยการรื้อถอนบ้านของพลเรือนชาวเขมร สร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่ยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย คงอยู่ในพื้นที่อย่างผิดกฎหมาย และยึดทรัพย์สินของชาวกัมพูชา
ประธาน CHRC ยังอ้างถึงการละเมิดเพิ่มเติมที่กล่าวหาว่าไทยเป็นผู้กระทำ ซึ่งรวมถึงการเลือกปฏิบัติ การข่มขู่ และความรุนแรงต่อแรงงานชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
นอกจากนี้ เขายังกล่าวถึงกรณีการข่มขืนแรงงานหญิงชาวกัมพูชาโดยเจ้าหน้าที่ทหารไทยขณะเดินทางกลับกัมพูชาจากไทย
แก้ว เรมี กล่าวเสริมว่าทหารไทยได้ทำการโจมตีแบบไม่เลือกเป้าหมายภายในดินแดนกัมพูชาโดยใช้อาวุธหนัก ระเบิดลูกปราย ควันพิษ และเครื่องบินรบ F-16 Gripen และ T-50 ที่ส่งผลให้ทรัพย์สินของรัฐและเอกชนได้รับความเสียหาย รวมถึงปราสาทพระวิหาร ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก และทำให้ประชาชนกว่า 640,000 คนต้องพลัดถิ่น
เขากล่าวเสริมอีกว่า แม้ทั้งสองฝ่ายจะมีข้อตกลงหยุดยิงที่บรรลุเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2568 แต่ชาวกัมพูชาที่พลัดถิ่นกว่า 20,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็ก ยังคงไม่สามารถกลับบ้านได้เนื่องจากการยึดครองดินแดนกัมพูชาอย่างผิดกฎหมายโดยกองทัพไทย รวมถึงการติดตั้งลวดหนามและตู้คอนเทนเนอร์ และการทำลายบ้านเรือนพลเรือน.