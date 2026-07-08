เวียดนามเล็งสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่ม หลังสงครามอิหร่านกระทบแผนโรงไฟฟ้า LNG

รอยเตอร์ - รัฐบาลเวียดนามกล่าวว่ากำลังพิจารณาสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่ม เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของประเทศได้ เนื่องจากสงครามอิหร่านทำให้การพัฒนาโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่ล่าช้าของประเทศมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น
ศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้กำลังมองหาวิธีเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า เพื่อรองรับเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นที่พลังงานหมุนเวียนและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
“ในช่วงที่ผ่านมา ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของแหล่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ทำให้จำเป็นต้องเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน” คำแถลงของรัฐบาลเวียดนามระบุ
รัฐบาลระบุว่าอาจปรับแผนพลังงานแห่งชาติเพื่อเพิ่มพลังงานที่ผลิตจากถ่านหินเข้าไปในแผนพลังงานผสมผสาน
เวียดนามตั้งเป้าหมายที่จะมีโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติเหลวที่มีกำลังการผลิตรวม 22.5 กิกะวัตต์ภายในปี 2573 แต่จนถึงขณะนี้บรรลุเป้าหมายเพียง 7.3% เท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นเพราะอุปสรรคด้านกฎระเบียบและการขาดความสนใจจากนักลงทุน แม้ว่าสงครามกับอิหร่านจะทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงของแหล่งก๊าซธรรมชาติเหลวด้วยก็ตาม
ภายใต้แผนปัจจุบัน เวียดนามตั้งเป้ากำลังการผลิตติดตั้งรวมไว้ที่ประมาณ 183-236 กิกะวัตต์ ภายในปี 2573 โดยโรงไฟฟ้าถ่านหินคิดเป็นสัดส่วนที่ 13.1%-16.9% ของแผนพลังงานผสมผสาน และก๊าซธรรมชาติเหลวคิดเป็น 9.5%-12.3%
ผลผลิตไฟฟ้าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น 9.8% จากปีก่อนหน้า ที่ 171,500 ล้านกะโลวัตต์ชั่วโมง โดยโรงไฟฟ้าถ่านหินมีสัดส่วนที่ 54.5% ของผลผลิตทั้งหมด ตามข้อมูลของการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN).