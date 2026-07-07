เวียดนามจับผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ข้อหาต่อต้านรัฐ

เอเอฟพี - ตำรวจฮานอยประกาศว่าทางการเวียดนามได้จับกุมผู้เขียนหนังสือที่เพิ่งตีพิมพ์เกี่ยวกับโฮจิมินห์ ผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศ ในข้อหาต่อต้านรัฐ
เหวียน แท็ง นาม ผู้ก่อตั้งและอดีตซีอีโอของบริษัท FPT กิจการด้านโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของเวียดนาม ได้จุดประกายให้เกิดข้อโต้เถียงในเดือนพ.ค. จากการตีพิมพ์หนังสือ “Stories with Thanh -- A New Account of Light"
หนังสือเล่มนี้ ที่ถูกเรียกคืนโดยสำนักพิมพ์หลังได้รับแรงกดดันจากทางการ ได้เล่าถึงช่วงเวลาที่โฮจิมินห์อยู่ต่างประเทศเพื่อแสวงหาหนทางที่จะจุดประกายการปลดปล่อยชาติในเวียดนาม
เหวียน แท็ง นาม ถูกกล่าวหาว่าบิดเบือนประวัติศาสตร์ของการปฏิวัติ นโยบายและแนวทางของพรรคและรัฐ ดูหมิ่นประธานโฮจิมินห์ และผู้นำพรรคและรัฐอีกหลายคน คำแถลงของตำรวจฮานอยระบุ
เจิ่น เวียด แอ็ง อินฟลูเอนเซอร์อีกคนหนึ่งก็เผชิญกับข้อกล่าวหาเดียวกัน จากการพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ในช่องทางโซเชียลมีเดียของเขา
นามถูกจับกุมตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่แอ็งถูกควบบคุมตัวเมื่อวันอังคาร ในข้อหา “ผลิต ครอบครอง แจกจ่าย หรือเผยแพร่ข้อมูล เอกสาร หรือสิ่งของที่มุ่งต่อต้านสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม” ตำรวจระบุ
นาม อายุ 64 ปี เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจสตาร์ทอัปของเวียดนาม ส่วนแอ็ง อายุ 33 ปี เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Spiderum แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียสำหรับปัญญาชนรุ่นใหม่ ที่มีสมาชิก 10 ล้านคน
นามได้ขอโทษสำหรับหนังสือเล่มดังกล่าวในการกล่าวผ่านทางโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดไปทั่วประเทศ โดยกล่าวว่า “ผมยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดทางข้อเท็จจริงและการกล่าวอ้างเท็จที่ขัดต่อแนวทางและนโยบายของพรรคและรัฐ ทำให้ภาพลักษณ์ของประธานโฮจิมินห์เสื่อมเสีย และก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ประชาชน”
ผู้นำคอมมิวนิสต์เวียดนามไม่ค่อยยอมรับความเห็นต่างและมักจำคุกผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์พวกเขา โดยปัจจุบันมีผู้ถูกคุมขังมากกว่า 160 คน ตามการรายงานของฮิวแมนไรท์วอทช์.