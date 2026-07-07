พม่าคุก 5 ปี เจ้าของบริษัทสร้างคอนโดถล่มทับคนดับกว่า 200 รายจากแผ่นดินไหวในมัณฑะเลย์

เอเอฟพี - ผู้สร้างคอนโดมีเนียมในพม่าที่ถล่มลงมาและคร่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 200 คน จากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้ว ถูกตัดสินจำคุก 5 ปี สื่อท้องถิ่นและบุคคลที่คุ้นเคยกับคดีนี้ระบุ
แผ่นดินไหวขนาด 7.7 ได้คร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย 2,700 คน เมื่อเดือนมี.ค.2568 ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมืองนับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจในการรัฐประหารปี 2564
บางส่วนของคอนโดสกายวิลล่าในเมืองมัณฑะเลย์ พื้นที่ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด พังถล่มลงมาแบบแพนเค้กทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 206 คน ตามการระบุของผู้จัดการคอนโด
ศพสุดท้ายถูกเก็บกู้ออกมาจากสถานที่ดังกล่าวในเดือนก.ย.
สำนักข่าวอีเลฟเว่นมีเดียรายงานอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารของศาลระบุว่า นาย ตุน ลิน เจ้าของบริษัทก่อสร้างที่สร้างสกายวิลล่า ถูกตัดสินจำคุก 5 ปี พร้อมใช้แรงงานหนัก เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ในความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
บุคคลที่ทราบคดีนี้ที่ขอไม่เปิดเผยตัวตนเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยได้ยืนยันโทษดังกล่าว
นาย ตุน ลิน ถูกตั้งข้อหาในเดือนก.พ. และในเบื้องต้นได้รับการประกันตัว แต่การประกันตัวของเขาถูกเพิกถอนและนำไปสู่การจับกุมตัวในเดือนถัดมา อีเลฟเว่นมีเดียระบุ.