ตำรวจเวียดนามทลายแก๊งพนันบอลออนไลน์รายใหญ่ รวมมูลค่า 133 ล้านดอลลาร์

เอเอฟพี - ตำรวจเวียดนามระบุว่าได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 85 คนที่เกี่ยวข้องกับแก๊งพนันขนาดใหญ่ 2 แก๊ง รวมมูลค่า 133 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลดำเนินการปราบปรามการพนันผิดกฎหมายในช่วงฟุตบอลโลก
การพนันออนไลน์เป็นสิ่งต้องห้ามในประเทศคอมมิวนิสต์แห่งนี้ แต่การดำเนินงานผิดกฎหมายที่ทำกำไรมหาศาลยังคงมีอยู่ ทำให้ต้องการมีการปราบปรามเป็นระยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
ตำรวจนครโฮจิมินห์ระบุในคำแถลงว่า การบุกจับกุมเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิ.ย. มุ่งเป้าไปที่ 2 แก๊ง ที่มีการดำเนินงานในขนาดที่ใหญ่มาก อยู่ระดับบนสุดของโครงสร้างการจัดลำดับชั้น และมีการควบคุมอย่างเข้มงวด
นับตั้งแต่เดือนต.ค. แก๊งเหล่านี้ได้ทำธุรกรรมผิดกฎหมายไปแล้วประมาณ 133 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คำแถลงระบุ
ผู้นำของแก๊งสารภาพว่าได้รับบัญชีพนันระดับมาสเตอร์จากบุคคลในกัมพูชา โดยแบ่งบัญชีเหล่านี้เป็นบัญชีตัวแทนและสมาชิกจำนวนมากเพื่อแจกจ่ายให้กับนักพนันทางออนไลน์
กระทรวงความมั่นคงสาธารณของเวียดนามแถลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าตำรวจได้ทลายแห่งพนันผิดกฎหมาย 73 แห่งทั่วประเทศ และจับกุมผู้ต้องสงสัย 346 ราย ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายและการพนันฟุตบอลในช่วง 20 วันแรกของการแข่งขันฟุตบอลโลก
“เงินที่ทำธุรกรรมในกรณีเหล่านี้มีมูลค่ารวมหลายพันล้านด่ง (หลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ)” เจ้าหน้าที่จากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ระบุ
แคนาดา เม็กซิโก และสหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปีนี้ โดยนัดชิงชนะเลิศกำหนดไว้ในวันที่ 19 ก.ค.