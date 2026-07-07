“ฮุน มาเนต” ยันโครงการคลองฟูนันเตโชคืบหน้าตามแผน เตรียมปรับปรุงเส้นทางน้ำอีกหลายจุด

MGR Online - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา ยืนยันว่าการก่อสร้างคลองฟูนันเตโชกำลังคืบหน้าไปตามแผน เพื่อปรับปรุงเครือข่ายคมนาคมของประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางน้ำภายในประเทศ
“เราจะพัฒนาเส้นทางน้ำของเราต่อไป โดยเฉพาะคลองฟูนันเตโช ที่จะเชื่อมต่อแม่น้ำโขงและทะเลสาบโตนเลสาบกับทะเล และในอนาคต ผลผลิตทางการเกษตรจะไม่ต้องพึ่งพาการขนส่งทางถนนเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่จะสามารถขนส่งทางน้ำได้โดยตรงด้วย” ผู้นำกัมพูชากล่าว ระหว่างร่วมพิธีเปิดถนนหมายเลข 7 ในจ.กำปงจาม
ฮุน มาเนต กล่าวว่า คลองฟูนันเตโชจะช่วยให้เกษตรกรและธุรกิจต่างๆ สามารถขนส่งสินค้าทางน้ำ ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์กัมพูชา
ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้นำกัมพูชายังได้ประกาศแผนฟื้นฟูเส้นทางน้ำจากกรุงพนมเปญไปยังจ.กำปงชนัง จ.กำปงจาม และจ.กระแจะ นอกจากนี้ ยังกำลังสร้างท่าเรืออเนกประสงค์ขึ้นในจ.กระแจะ และวางแผนที่จะสร้างท่าเรือแม่น้ำเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้า พร้อมด้วยแผนที่จะปรับปรุงเส้นทางน้ำในเขตทะเลสาบโตนเลสาบด้วย
ฮุน มาเนต ระบุว่ายุทธศาสตร์การขนส่งระยะยาวของประเทศได้บูรณการทั้งทางถนน ทางน้ำ และทางรถไฟ โดยรัฐบาลจะปรับปรุงเส้นทางรถไฟที่มีอยู่ต่อไป พร้อมทั้งศึกษาโครงการขยายทางรถไฟในอนาคตเพื่อปรับปรุงการเคลื่อนย้ายสินค้า ลดความแออัด และลดต้นทุนการขนส่ง
คลองฟูนันเตโช เป็นโครงการทางน้ำภายในประเทศเชิงยุทธศาสตร์ มีความยาวประมาณ 180 กิโลเมตร เชื่อมแม่น้ำโขงกับทะเลผ่านเครือข่ายคลองและแม่น้ำธรรมชาติผ่านกรุงพนมเปญ จ.กันดาล จ.ตาแก้ว จ.กัมปอต และจ.แกบ.