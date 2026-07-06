กัมพูชาอ้างทหารเขมร 4 นายได้รับบาดเจ็บจากระเบิดหลังลาดตระเวนสวนทหารไทยบริเวณชายแดน

MGR Online - โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเผยว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้นหลังจากทหารกัมพูชาเดินสวนกับทหารไทย ที่กำลังลาดตระเวนอยู่ฝั่งตรงข้ามรั้วลวดหนามในพื้นที่ของอ.บันเตียอัมปึล จ.อุดรมีชัย และกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวน
กระทรวงกลาโหมกัมพูชาอ้างว่าทหารกัมพูชา 4 นายได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดเมื่ออุปกรณ์ระเบิดจุดระเบิดขึ้นระหว่างการลาดตระเวนชายแดนเมื่อเวลาประมาณ 12.35 น. เมื่อวันอาทิตย์ (5)
กัมพูชาอ้างว่าทหารกลุ่มนี้กำลังลาดตระเวนไร่มะม่วงหิมพานต์ ในพื้นที่หมู่บ้านชุกครูและหมู่บ้านทมอดอน ต.กุกมน ทหารได้เผชิญหน้ากับทหารไทยที่กำลังลาดตระเวนอยู่อีกฝั่งหนึ่งของรั้วลวดหนาม และหลังจากทั้งสองฝ่ายเดินสวนกันไม่นาน ก็เกิดระเบิดขึ้น ทำให้ทหารเขมรได้รับบาดเจ็บ และขณะนี้กำลังรับการรักษาจากทีมแพทยต์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
พล.ท.มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมระบุว่า หน่วยบัญชาการแนวหน้าและทีมผู้เชี่ยวชาญกำลังดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดและครอบคลุมเพื่อหาสาเหตุของการระเบิด และจะนำข้อเท็จจริงเปิดเผยต่อสาธารณชน
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา กัมพูชาได้ยื่นประท้วงไทยหลายครั้งต่อสิ่งที่กัมพูชาระบุว่าเป็นการละเมิดอย่างต่อเนื่องของไทย ที่รวมถึงการสร้างรั้วและกิจกรรมสำรวจที่ดินของทหารไทย และครั้งล่าสุดคือการติดตั้งลวดหนามใน 2 พื้นที่ในจ.พระวิหารและจ.อุดรมีชัย ในเดือนมิ.ย.
ในเหตุการณ์ล่าสุดนี้ พล.ท.มาลี โสเจียตา ระบุว่ารัฐบาลกัมพูชายืนยันถึงความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ จริงใจ และไม่เปลี่ยนแปลงต่อการเคารพและปฏิบัติตามคำแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปกัมพูชา-ไทย สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 ที่ตกลงกันเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2568
นอกจากนี้ ยังระบุว่ารัฐบาลกัมพูชายังคงยึดมั่นในคำแถลงร่วมเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทยที่ลงนามเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2568 และข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
“ความมุ่งมั่นนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วและการกลับคืนสู่สภาวะปกติ และสันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืน” พล.ท.มาลี โสเจียตา กล่าวเสริม.