ชาวประมงมะริดตกใจ! เรือดำน้ำโผล่แล่นประกบขณะหาปลา

MGR Online - ชาวประมงเมียนมาตกใจ จู่ๆมีเรือดำน้ำโผล่ขึ้นมาท่ามกลางเรือหาปลานับสิบที่กำลังลอยลำอยู่ในทะเลอันดามัน นอกชายฝั่งจังหวัดมะริด หนำซ้ำยังแล่นตามประกบแบบใกล้ชิด
วันที่ 4 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา สื่อในเมียนมาหลายแห่งได้เผยแพร่คลิปที่ชาวประมงผู้หนึ่งถ่ายไว้ขณะกำลังลอยลำหาปลาอยู่ในทะเลอันดามัน นอกชายฝั่งจังหวัดมะริด ภาคตะนาวศรี
ภาพที่ปรากฏในคลิป เป็นเรือดำน้ำลำหนึ่งของกองทัพเรือพม่า ที่จู่ๆได้โผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำ ท่ามกลางกลุ่มเรือหาปลานับสิบลำ ไม่เพียงเท่านั้น เรือดำน้ำลำดังกล่าวยังแล่นประกบคู่ไปกับเรือประมงลำหนึ่งอย่างใกล้ชิดเป็นระยะทางที่ไกลพอสมควร
หลังคลิปชิ้นนี้ถูกเผยแพร่ออกมา ความเห็นในหมู่ชาวประมงที่ได้ดูคลิปส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ตกใจที่มีเรือดำน้ำเข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่ทำประมง สร้างความวิตกกังวล ห่วงใยในความปลอดภัยของเรือประมง และอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งทำมาหากินของปลาในทะเล
ปัจจุบัน กองทัพเรือพม่า มีเรือดำน้ำประจำการอยู่ 2 ลำ คือ เรือมินเยเตงคะตู่ เป็นเรือดำน้ำดีเซลชั้น Kilo ระวางขับน้ำ 3,000 ตัน ยาว 72.6 เมตร สามารถดำน้ำได้ลึกสุด 300 เมตร และเรือมินเยจ่อทิน เป็นเรือชั้น Ming ระวางขับน้ำ 2,110 ตัน ยาว 76 เมตร สามารถดำน้ำได้ลึก 300 เมตร
สื่อของเมียนมาไม่ได้ระบุว่า เรือดำน้ำที่โผล่ขึ้นมาแล่นประกบกับเรือประมงที่ปรากฏอยู่ในคลิป เป็นเรือลำใด
ทะเลอันดามันในอ่าวเบงกอล เป็นพื้นที่ซึ่งกองทัพเมียนมาจัดการซ้อมรบทางทะเลด้วยกระสุนจริงเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิรวดี
3 ปีมานี้ ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นมา หลังจากรัฐบาลเมียนมาตกลงชัดเจนแล้วว่าจะให้ประเทศรัสเซียเข้ามาฟื้นเมกะโปรเจค ท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย การซ้อมรบในทะเลอันดามันที่จัดขึ้น เป็นการซ้อมรบร่วมระหว่างกองทัพเรือพม่ากับกองทัพเรือรัสเซีย โดยเป็นการสนธิกำลังกัน 3 ทิศทาง คือ เรือดำน้ำ เรือผิวน้ำ และทางอากาศ
การซ้อมรบร่วมทางทะเลระหว่างกองทัพเรือพม่ากับรัสเซีย นอกชายฝั่งภาคตะนาวศรี จัดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-24 ตุลาคม 2567 และครั้งล่าสุด ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2568
อย่างไรก็ตาม ก่อนเริ่มการซ้อมรบแต่ละครั้ง กองทัพพม่าจะประกาศเตือนล่วงหน้าผ่านสื่อทางการ ให้เรือทุกประเภท ทั้งเรือประมง เรือขนส่งสินค้า และเรือโดยสาร ที่จำเป็นต้องเดินทางผ่านพื้นที่ซ้อมรบ ให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางที่ปลอดภัย คือ ห่างจากเขตฝึกซ้อมในรัศมีไม่น้อยกว่า 5 ไมล์ ส่วนเครื่องบินที่ต้องบินผ่านบริเวณนี้ ต้องบินในระดับความสูงไม่น้อยกว่า 15,000 ฟุต