พม่าตั้งหน่วยงานส่องกิจกรรมชาวเน็ต 24 ชั่วโมง โพสต์เฟกนิวส์-โจมตีรัฐเสี่ยงโดนจับ

MGR Online - รัฐบาลพม่าได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อติดตามกิจกรรมออนไลน์ที่วิพากษ์วิจารณ์การปกครองของตน โดยแต่งตั้งพลตรีมิน ทู รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าคณะ
กระทรวงสารสนเทศของรัฐบาลพม่าระบุว่าคณะกรรมการดังกล่าวได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 เม.ย. ไม่กี่สัปดาห์หลังจากพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าคณะทำงานชุดนี้จะดำเนินงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพื่อเฝ้าติดตาม “ข่าวปลอม ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และการโจมตีทางการเมือง” บนอินเทอร์เน็ต โดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมและธนาคารจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการดำเนินการตามคำสั่ง
นักวิเคราะห์ระบุว่ารัฐบาลพลเรือนเทียมชุดนี้กำลังรักษามรดกหลังการรัฐประหารในการสอดแนมทางดิจิทัลที่เข้มงวด ทำให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถถูกดำเนินคดีได้ ที่ไม่เพียงแต่จากการโพสต์วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแชร์โพสต์หรือการกดไลก์ด้วย
พลตรีมิน ทู ที่นั่งตำแหน่งประธานคณะกรรมการ สำเร็จการศึกษาจากสถาบันป้องกันประเทศกลาโหมรุ่นที่ 37 โดยก่อนหน้านี้ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกไอทีของหน่วยข่าวกรองทหาร หรือที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการในชื่อสำนักงานหัวหน้าฝ่ายกิจการความมั่นคงทางทหาร ก่อนการรัฐประหารปี 2564 และต่อมาเขาได้เป็นรองหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทหาร ที่ควบคุมห้องสอบสวนอันอื้อฉาวของรัฐบาลทหาร
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. พลตรีมิน ทู กล่าวกับสภาผู้แทนราษฎรว่า รัฐบาลได้ดำเนินการกับผู้ใช้งานออนไลน์ 21,369 คน ระหว่างปี 2567 ถึงเดือนพ.ค. 2569 จากการโพสต์โจมตีทางการเมือง การเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ข่าวปลอม และข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และเกือบ 20,000 คน ถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายจากการถูกกล่าวหาว่าให้ทุนหรือสนับสนุนกลุ่มต่อต้าน และผู้ที่ถูกตั้งข้อหายุยงปลุกปั่นตามประมวลกฎหมายอาญา
ผู้สังเกตการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าโครงการริเริ่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปราบปรามเสรีภาพในการการแสดงออกและเฝ้าระวังทางดิจิทัลอย่างเข้มงวด
“นี่เป็นความพยายามที่จะปราบปรามเสรีภาพในการแสดงออก สิทธิดิจิทัล และเสรีภาพของสื่อเพิ่มเติม” นักวิจัยด้านสิทธิดิจิทัล กล่าว
การปราบปรามของทางการนำมาซึ่งการลงโทษอย่างรุนแรง โดยเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. คนขายอาหารรายหนึ่งที่โพสต์วิพากษ์วิจารณ์พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ทางออนไลน์ ถูกเพิ่มโทษจำคุกเป็น 13 ปี จากเดิมที่ได้รับโทษจำคุก 3 ปี จากการเขียนข้อความบนเฟซบุ๊กว่า “สหรัฐฯ จับกุมประธานาธิบดีเวเนซุเอลา แต่ไม่ได้ดำเนินการกับชายที่ควรถูกจับมาตั้งนานแล้ว”
ติน ยุนต์ นักเขียนเจ้าของรางวัลก็ถูกจับกุมและถูกตัดสินจำคุก 3 ปี จากหนังสือที่มีเนื้อหาเสียดสีอดีตผู้นำทหาร โดยที่ผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายทางออนไลน์ก็ถูกควบคุมตัวด้วย นอกจากนี้ยังมีนักร้องฮิปฮอปชื่อดังได้รับโทษจำคุก 20 ปี จากการไลฟ์สตรีมวิจารณ์เรื่องไฟฟ้าดับในช่วงการปกครองของพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย
รัฐบาลยังได้จับกุมผู้คนเกือบ 100 คนจากการวิพากษ์วิจารณ์หรือสนับสนุนการวิพากษ์วิจารณ์การเลือกตั้งในเดือนธ.ค. ถึงเดือนม.ค. ที่ถูกประณามอย่างกว้างขวางว่าเป็นการหลอกลวงเพื่อยืดการกุมอำนาจการปกครองของทหาร
ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ได้ตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลทหารกำลังกระชับความร่วมมือกับจีนในด้านเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมเสรีภาพทางดิจิทัลมากยิ่งขึ้น.