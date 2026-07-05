กัมพูชาประท้วงไทย กล่าวหาติดตั้งลวดหนามล้ำชายแดน ละเมิดข้อตกลงลดความตึงเครียด

MGR Online - กัมพูชายื่นประท้วงอย่างเป็นทางการต่อไทยอีกครั้ง โดยกล่าวหาว่ากองกำลังทหารของไทยได้ติดตั้งลวดหนามในเขตชายแดนที่เป็นข้อพิพาทและละเมิดข้อตกลงที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทาความตึงเครียดตามแนวชายแดน
กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาระบุว่า ทหารไทยได้วางแนวกั้นลวดหนามเมื่อวันที่ 2 ก.ค. ในสถานที่ 2 แห่ง คือ พื้นที่มอมเบย ในจ.พระวิหาร และพื้นที่ช่องรวน อ.ตระพงปราสาท จ.อุดรมีชัย
พนมเปญอธิบายว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่สอดคล้องกับมาตรการลดความรุนแรงที่ได้ตกลงกันไว้ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปเมื่อเดือนธ.ค. 2568 และเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจปี 2543 เกี่ยวกับการสำรวจและการปักปันเขตแดนทางบก
กัมพูชาเรียกร้องให้ไทยยุติสิ่งที่เรียกว่าการบุกรุกเพิ่มเติม รวมถึงในพื้นที่ที่กัมพูชาอ้างว่าไทยได้ยึดครองไปตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยเน้นย้ำว่าการลดความรุนแรงเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างความไว้วางใจขึ้นใหม่ และสนับสนุนการคลี่คลายข้อพิพาทอย่างสันติ
กระทรวงฯ ยังระบุว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการบ่อนทำลายความพยายามในการสร้างความเชื่อมั่น และเสี่ยงที่จะทำให้ความตึงเครียดลุกลามตามแนวชายแดนที่มีความอ่อนไหว
ทางการกัมพูชาระบุว่าประเทศยังคงมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาเขตแดนกับไทยด้วยสันติวิธี สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงทวิภาคีที่มีอยู่ และย้ำว่าไม่ควรเปลี่ยนแปลงเขตแดนด้วยกำลัง พร้อมกับเรียกร้องให้มีการเจรจาเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามบานปลาย
กัมพูชากล่าวว่ายังคงพร้อมที่จะทำงานร่วมกับไทยเพื่อพัฒนาความพยายามในการสำรวจและกำหนดเขตแดนร่วมกัน แต่ยืนยันว่ามาตรการฝ่ายเดียว เช่นการติดตั้งลวดหนามนั้น ขัดต่อเจตนารมณ์ของความร่วมมือ.