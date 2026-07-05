กัมพูชาขอสายการบินเอเชียนาเปิดบินตรงเสียมราฐฟื้นการท่องเที่ยว หลังนักท่องเที่ยวเกาหลีลดฮวบ 60%

MGR Online - เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ลดลงถึง 60% ในช่วงต้นปี 2569 และยอดจำหน่ายตั๋วเข้าชมนครวัดลดลงมากกว่า 31% ส่งผลให้ทางการกัมพูชามีคำเรียกร้องอย่างเร่งด่วนให้สายการบินเอเชียนา (Asiana Airlines) ของเกาหลีใต้ เปิดเที่ยวบินตรงมายังเมืองเสียมราฐ เพื่อฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศ
กระทรวงสารสนเทศของกัมพูชาระบุว่า เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำสาธารณรัฐเกาหลีได้นำคณะผู้แทนกัมพูชาเข้าพบกับผู้บริหารระดับสูงของสายการบินเอเชียนา เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่ผ่านมา
เอกอัครราชทูตกัมพูชาระบุว่าฝ่ายกัมพูชาได้ขอให้สายการบินพิจารณาเปิดเที่ยวบินตรงจากกรุงโซล ไปยังจ.เสียมราฐ โดยคำขอนี้เกิดขึ้นหลังจากตัวเลขนักท่องเที่ยวล่าสุดได้เผยให้เห็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ลดลงอย่างน่าตกใจถึง 60% ในช่วง 5 เดือนแรกของปี
“โครงการริเริ่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการเยี่ยมชมนครวัด เพื่อให้การเดินทางของพวกเขามีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น” เอกอัครราชทูตกัมพูชา กล่าวอ้าง
กระทรวงสารสนเทศกัมพูชาระบุว่า ผู้บริหารสายการบินได้ตอบรับว่าจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดเที่ยวบินตรงไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนี้ในอนาคตอันใกล้อย่างรอบคอบ
ใน 5 เดือนแรกของปี 2569 กัมพูชาได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ 33,594 คน ลดลง 60% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตามรายงานสถิติการท่องเที่ยวล่าสุด และในปี 2568 มีท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้มาเยือน 152,598 คน ลดลง 20% เมื่อเทียบปีต่อปี
ขณะเดียวกัน รายงานของบริษัทอังกอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (Angkor Enterprise) ที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่จัดจำหน่ายบัตรเข้าชมอุทยานโบราณคดีอังกอร์ ระบุว่าในช่ว 6 เดือนแรกของปี 2569 ยอดจำหน่ายตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดลดลง โดยเฉพาะยอดจำหน่ายตั๋วเข้าชมอุทยานโบราณคดีอังกอร์ ลดลงถึง 31.69%
สิน จันสเรยวุทธา โฆษกสำนักเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชา (SSCA) ระบุว่า ณ เดือนมิ.ย. 2569 เครือข่ายการบินระหว่างประเทศของกัมพูชาครอบคลุม 18 ประเทศ และ 46 เมือง โดยมีสายการบิน 36 สายให้บริการเที่ยวบินรวม 1,024 เที่ยวต่อสัปดาห์ ผ่านสนามบินนานาชาติทั้ง 3 แห่ง
นอกจากนี้ เขายังกล่าวว่าการควบรวมกิจการระหว่างสายการบินโคเรียนแอร์และเอเชียนา ที่มีกำหนดจะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 ธ.ค. 2569 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมการบิน ที่จะส่งผลต่อการเชื่อมต่อของกัมพูชากับเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงทศวรรษข้างหน้า
ภายใต้การควบรวมดังกล่าว โคเรียนแอร์จะรับช่วงต่อเครือข่ายการบิน ฝูงบิน บุคลากร และข้อตกลงเที่ยวบินร่วมทั้งหมดจากสายการบินเอเชียนา ทำให้สายการบินแห่งชาติเกาหลีใต้ก้าวขึ้นมาเป็นสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสายการบิน 10 อันดับแรกของโลก
ท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางเมื่อต้นปี เขากล่าวว่าศูนย์กลางการบินในเอเชียเหนือ โดยเฉพาะโซลและไทเป ไม่ได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงในน่านฟ้าตะวันออกกลางเลย ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีกลยุทธ์เส้นทางสำรองที่ปลอดภัย
และเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มสูงและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นที่เป็นผลมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง สายการบินหลายแห่งได้ระงับเที่ยวบินไปยังเสียมราฐ โดยสายการบินอินดิโกของอินเดีย เป็นสายการบินล่าสุดที่ประกาศระงับเที่ยวบิน โดยหยุดให้บริการเส้นทางเสียมราฐ-โกลกาตา ตั้งแต่เดือนนี้.