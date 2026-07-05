"ลาว-พม่า"จับมือสร้างเขื่อนไฟฟ้ากั้น"แม่น้ำโขง" กำลังผลิต 2,790 เมกะวัตต์

MGR Online - ลาว-เมียนมา เซ็นสัญญาร่วมมือศึกษาโครงการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด 2,790 เมกะวัตต์ กั้นแม่น้ำโขง ที่เป็นพรมแดน 2 ประเทศ คาดใช้เวลาศึกษา 34 เดือน
วานนี้ (4 ก.ค. 69) ที่โรงแรมคราวน์ พลาซ่า นครหลวงเวียงจันทน์ ได้มีพิธีลงนามในสัญญาร่วมพัฒนา (Joint Development Agreement : JDA) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้ากั้นแม่น้ำโขง บนแนวชายแดนลาว-เมียนมา ระหว่างบริษัท พงซับทะวี จำกัด ของลาว กับ บริษัท Primus Sapphire Power จำกัด ของเมียนมา โดยมีนายมะโนทอง วงไซ รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และ อู เอจ่อ รองรัฐมนตรีกระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน เป็นสักขีพยาน
การเซ็น JDA ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่าง อู มินอ่องหล่าย ประธานาธิบดี เมียนมา กำลังอยู่ระหว่างการเดินทางเยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน ซึ่งเป็นการเยือนประเทศในกลุ่มอาเซียนประเทศแรก ในฐานะประธานาธิบดีของรัฐบาลพลเรือน
พงซับทะวีเป็นกลุ่มธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของลาว ก่อตั้งและบริหารงานโดย นายพงสะหวัด เสนาพวน กลุ่มพงซับทะวีเติบโตจากการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และได้ขยายออกไปยังภาคพลังงาน เทคโนโลยี สินทรัพย์ดิจิทัล และยานยนต์
บริษัท Primus Sapphire Power ทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า โดยเป็นตัวแทนของเมียนมาในสัญญาด้านพลังงานหลายฉบับที่ทำกับกับประเทศในลุ่มน้ำโขง เช่น ข้อตกลงกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมา กับกลุ่มบริษัทพงสะหวัน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการส่งกระแสไฟฟ้าข้ามพรมแดนจากลาวไปยังเมียนมา โดยผิดชอบการสร้างโครงข่ายสายส่งไฟฟ้า จากชายแดนเมียนมา-ลาว ไปยังเมืองสำคัญ เช่น เชียงตุง เมืองเมะทิลา ในภาคมัณฑะเลย์
ตามข่าวที่ถูกนำเสนอทั้งในสื่อของลาวและเมียนมา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้ คาดว่าจะมีกำลังการผลิต 2,790 เมกะวัตต์ มากกว่าเขื่อนผลิตไฟฟ้าไซยะบูลีถึง 2 เท่า โดยจะใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 34 เดือน
แม่น้ำโขงเป็นพรมแดนธรรมชาติที่กั้นดินแดนลาวกับเมียนมา เป็นระยะทาง 238 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นจากสามเหลี่ยมทองคำตอนบน ที่เป็นจุดบรรจบระหว่างเมืองหล้า เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ของจีน เมืองสิง แขวงหลวงน้ำทา ของลาว และเมืองยอง รัฐฉานตะวันออก ของเมียนมา ลงมาถึงสามเหลี่ยมทองคำตอนล่าง จุดบรรจบระหว่างเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว ของลาว เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉานตะวันออก ของเมียนมา และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ของไทย