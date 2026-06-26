ย่างกุ้งเตรียมตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่าประเมินความเสี่ยงแผ่นดินไหว

MGR Online - นครย่างกุ้ง เมืองที่ใหญ่ที่สุดและศูนย์กลางธุรกิจของพม่าจะเริ่มโครงการนำร่องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเก่าเพื่อลดความเสี่ยงจากแผ่นดินไหว
นายกเทศมนตรีเมืองย่างกุ้งระบุว่าโครงการนี้จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ก.ค. โดยคณะกรรมการพัฒนาเมืองย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมพม่าและคณะกรรมการแผ่นดินไหวพม่า (MEC) และโครงการนำร่องนี้จะเริ่มดำเนินการในเขตลาธา ที่อยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง แต่รายละเอียดของแผนการนั้นยังคงอยู่ระหว่างการหารือ
“การตรวจสอบอาคารจะช่วยให้เราได้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสภาพโครงสร้างและความยืดหยุ่น เพื่อให้ทีมรับมือทราบทันทีว่าจะต้องทำอย่างไรหลังเกิดแผนดินไหว” ซอ ทเว ซอ รองประธาน MEC กล่าว
แม้ว่าย่างกุ้งจะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศค่อนข้างน้อย แต่เมืองที่มีประชากรมากกว่า 7 ล้านคนแห่งนี้ เต็มไปด้วยอาคารสูงปานกลางที่มีอายุเก่าแก่จำนวนมาก และหลายแห่งได้รับการดูแลรักษาไม่ดีและสร้างขึ้นอย่างลวกๆ ตั้งแต่แรก
แม้เมืองย่างกุ้งจะไม่ได้ตั้งอยู่บนรอยเลื่อนสะกายโดยตรง ซึ่งเป็นสาเหตุของแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในพม่าตอนบนเมื่อปี 2568 ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 3,800 คน แต่แนวรอยเลื่อนทางตอนใต้ที่ทอดตัวลงสู่อ่าวเมาะตะมะนั้นอยู่ใกล้กับเมือง ซึ่งอาจนำไปสู่สิ่งที่ถูกเรียกว่าระเบิดเวลาทางธรณีวิทยา
หลังจากแผ่นดินไหวเมื่อปีที่แล้ว แม้แต่การสั่นสะเทือนเล็กน้อยก็ทำให้ชาวย่างกุ้งหวาดกลัว ทำให้พวกเขาต้องหนีออกจากอาคารและรวมตัวกันอยู่บนถนน
ในปี 2562 รัฐบาลย่างกุ้งภายใต้การนำของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ได้พัฒนาแผนการเตรียมพร้อมและรับมือกับแผ่นดินไหวร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ แต่ทุกอย่างหยุดชะงักลงเมื่อกองทัพก่อรัฐประหารในปี 2564 ตามการระบุของนักธรณีวิทยาที่เกี่ยวข้อง
ซอ ทเว ซอ จาก MEC กล่าวว่าขั้นตอนการประเมินเบื้องต้นจะประกอบด้วยการตรวจสอบด้วยสายตาเกี่ยวกับประเภท อายุ และผังอาคาร เพื่อระบุอาคารที่เปราะบางที่สุดสำหรับการตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มเติม ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะปรับปรุงหรือสร้างใหม่ทั้งหมด
เขาเสริมว่าโครงการนี้ดำเนินการโดยอาสาสมัครและมีทรัพยากรทางการเงินน้อย แต่โครงการนำร่องนี้อาจเป็นตัวอย่างให้ผู้บริจาคได้เห็นเมื่อการดำเนินการขยายวงกว้างขึ้น
“ผมหวังว่าเราจะสามารถทำแบบเดียวกันนี้ได้ในเนปีดอ มัณฑะเลย์ และพะโค ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว” ซอ ทเว ซอ กล่าว.