สืบทอดเจตนารมณ์"ตานฉ่วย" "มินอ่องหล่าย"สร้างประตูเมืองเนปิดอว์อย่างยิ่งใหญ่

MGR Online - "มินอ่องหล่าย"ให้นโยบายกระทรวงก่อสร้าง เนรมิตประตูเมืองเนปิดอว์หลังใหม่ให้ยิ่งใหญ่ ผสมผสานศิลปะดั้งเดิมของพม่า เพื่อเสริมภาพลักษณ์และสะท้อนมรดกทางวัฒนธรรม
เช้าวานนี้ (25 มิ.ย. 69) อู มินอ่องหล่าย ประธานาธิบดี เมียนมา พร้อมกับ อู โหญ่ซอ ประธานาธิบดีคนที่ 1 กับ ดอ นางหนี่หนี่เอ รองประธานาธิบดีคนที่ 2 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างประตูเมืองเนปิดอว์หลังใหม่ โดยมี อู มิวตั้น รัฐมนตรีกระทรวงก่อสร้าง คอยรายงานความคืบหน้าของการสร้าง
ก่อนหน้านี้ รัฐบาลกลางเมียนมาได้วางแผนพัฒนากรุงเนปิดอว์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองสีเขียว และเมืองสะอาด โดยมีการสร้างประตูเมืองหลังใหม่เป็นส่วนหนึ่งในแผนนี้
การสร้างประตูเมืองใหม่ มีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นทางเข้าสู่เมืองหลวงที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญสำหรับต้อนรับผู้มาเยือน เสริมสร้างภาพลักษณ์ของเมือง สะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของเมียนมา
ในการดูงานครั้งนี้ อู มินอ่องหล่ายได้เน้นย้ำต่อเจ้าหน้าที่ของกระทรวงก่อสร้างว่า ประตูเมืองหลังใหม่ต้องถูกสร้างอย่างยิ่งใหญ่ สวยงาม ผสมผสานศิลปะที่เป็นฝีมือช่างดั้งเดิมของพม่า ที่สำคัญต้องคำนึงถึงความแข็งแรงของโครงสร้าง และสามารถทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
ส่วนถนนทางเข้าเมือง ควรออกแบบให้มีความลาดชันน้อย บริเวณโดยรอบประตูเมือง ต้องมีพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้พักผ่อนหย่อนใจ มีที่จอดรถ และทางลอดสำหรับคนเดินเท้า
นอกจากนี้ ต้องให้เจ้าหน้าที่สร้างถนนเลี่ยงเมืองอย่างเป็นระบบ เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรระหว่างการก่อสร้างประตูเมืองอีกด้วย
พล.อ.อาวุโส ตานฉ่วย อดีตผู้นำเผด็จการในรัฐบาลทหารพม่าช่วงปี 2535-2554 เป็นผู้สั่งการให้ย้ายเมืองหลวงจากกรุงย่างกุ้งมายังเมืองเนปิดอว์ ที่อยู่ห่างขึ้นมาทางทิศเหนือประมาณ 320 กิโลเมตร การเริ่มสร้างเมืองเนปิดอว์เริ่มในปี 2545 ใช้เวลาสร้าง 4 ปี ในวันที่ 27 มีนาคม 2549 ได้มีการเฉลิมฉลองและตั้งชื่อเมืองหลวงแห่งใหม่ว่ากรุงเนปิดอว์
คำว่าเนปิดอว์(နေပြည်တော်) ในภาษาพม่า แปลว่ามหาราชธานี มีความหมายว่าเป็นที่อยู่ของกษัตริย์