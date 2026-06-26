‘ฮุน เซน’ หยอดหวานบอก ‘สี จิ้นผิง’ ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร แต่มิตรภาพกัมพูชา-จีนไม่มีวันเปลี่ยน

MGR Online - ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชาและประธานพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) ได้หารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ณ มหาศาลาประชาชน ในวันศุกร์ (26)
ฮุน เซนได้แสดงความซาบซึ้งใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง มอบให้ตนและคณะผู้แทนกัมพูชา และยินดีกับคำกล่าวของผู้นำจีนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและจีน
ฮุน เซนกล่าวว่ากัมพูชาและจีนเป็นมิตรแท้ และยืนยันว่า ‘ไม่ว่าโลกหรือสภาพภูมิอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่มิตรภาพระหว่างกัมพูชาและจีนจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง’ นอกจากนี้ยังกล่าวเสริมว่า กัมพูชาถือว่าจีนเป็นมิตรแท้เก่าแก่ และน่าเชือถือของประชาชนกัมพูชา เจีย ธิริธ โฆษกวุฒิสภากัมพูชาระบุ
เจีย ธิริธ ยังกล่าวว่าประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ให้การต้อนรับฮุน เซน และคณะผู้แทนกัมพูชาอย่างอบอุ่น โดยกล่าวถึงฮุน เซนว่า เป็นมิตรเก่าแก่ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างและเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างกัมพูชาและจีน
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่าความสัมพันธ์ทวิภาคีนั้นมั่นคงดุจหิน และได้กล่าวถึงการเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการในปี 2568 ที่ระบุว่าเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ผ่านการดำเนินการตามประชาคมกัมพูชา-จีนที่มีอนาคตร่วมกันในทุกสภาพอากาศในยุคใหม่
ระหว่างการเจรจา ผู้นำทั้งสองได้หารือถึงการขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน โดยฮุน เซน ได้ขอให้จีนสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นย้ำว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจากจีน
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่งคงผ่านการแบ่งปันข้อมูลและการแลกเปลี่ยนระดับสูงที่บ่อยขึ้น
สองฝ่ายได้ทบทวนความร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนกัมพูชาและพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยเน้นย้ำถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจเมื่อเร็วๆ นี้ ที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการเจรจาทางการเมืองและขยายความร่วมมือในการฝึกอบรมและพัฒนาสมาชิกพรรครุ่นใหม่
ผู้นำทั้งสองยังได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างการประสานงานและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีระหว่างประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ท่ามกลางสภาพแวดล้อมโลกที่ซับซ้อนมากขึ้น
ในด้านความร่วมมือด้านความมั่นคง ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ชื่นชมความพยายามของกัมพูชาในการปราบปรามการฉ้อโกงทางออนไลน์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ และยืนยันถึงความมุ่งมั่นของจีนที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับกัมพูชาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้.