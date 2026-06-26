‘สี จิ้นผิง’ ให้คำมั่นกัมพูชาสถาปนาการเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคง

รอยเตอร์ - ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่าจีนยินดีที่จะสถาปนาการเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงกับกัมพูชา ระหว่างการพบหารือกับฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ในกรุงปักกิ่ง วันนี้ (26)
ผู้นำจีนกล่าวว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างซับซ้อนและลึกซึ้ง และว่าจีนและกัมพูชาควรทำงานร่วมกันเพื่อสร้างเสถียรภาพและส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาในภูมิภาคให้มากขึ้น สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงาน
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวว่า จีนมองว่ากัมพูชาเป็นประเทศสำคัญอันดับต้นๆ ในการทูตเพื่อนบ้านมาโดยตลอด และปักกิ่งสนับสนุนกัมพูชาอย่างแน่วแน่ในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ
เขาเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายยกระดับรากฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกันเชิงยุทธศาสตร์ไปสู่ระดับใหม่
ผู้นำจีนยังชื่นชมความพยายามของกัมพูชาในการปราบปรามการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและการหลอกลวงทางออนไลน์ และให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับกัมพูชาเพื่อกำจัดสิ่งที่เขาเรียกว่า “เนื้องอก” ของการฉ้อโกงดังกล่าว
ฮุนเซน อยู่ระหว่างการเยือนจีนตั้งแต่วันที่ 25-27 มิ.ย. ในการเยือนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ตามการระบุของปักกิ่ง
จีนและกัมพูชาได้จัดการประชุมภายใต้กลไกการหารือเชิงยุทธศาสตร์แบบ 2+2 เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนเม.ย. โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมการหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเมืองและความมั่นคง.