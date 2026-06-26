พม่าเผาทำลายยาเสพติดมูลค่ากว่า 600 ล้านดอลลาร์

เอพี - กลุ่มควันหนาทึบพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือชานเมืองที่ใหญ่ที่สุดของพม่าในวันนี้ (26) ขณะที่เจ้าหน้าที่เผาทำลายเฮโรอีน ฝิ่น เคตามีน เมทแอมเฟตามีน กัญชา และยาไอซ์ มากกว่า 50 ตัน ส่วนหนึ่งของยาเสพติดผิดกฎหมายที่ยึดทำลายทั่วประเทศรวมมูลค่ากว่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
พม่ามีประวัติอันยาวนานในการผลิตยาเสพติดที่เชื่อมโยงกับความไม่มั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางอาวุธมานานหลายทศวรรษ
พม่าเป็นแหล่งใหญ่ของยาเสพติดที่ส่งไปยังประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้จะมีความพยายามปราบปรามหลายครั้งและเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเฮโรอีนและยาบ้ารายใหญ่ที่สุดของโลกมาอย่างยาวนาน
ความไม่สงบทางการเมืองอย่างรุนแรงในพม่าหลังจากการยึดอำนาจของกองทัพในปี 2564 ที่นำไปสู่สงครามกลางเมืองระหว่างรัฐบาลทหารและฝ่ายต่อต้านเรียกร้องประชาธิปไตย รวมถึงกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ต่างๆ ได้ทำให้การผลิตยาเสพติดเพิ่มขึ้น ผู้เชี่ยวชาญระบุ
ในเดือนม.ค. รัฐบาลทหารอ้างว่าได้ยึดยาเสพติดและอุปกรณ์การผลิตยาเสพติดผิดกฎหมายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ โดยยึดจากแหล่งผลิตยาเสพติดทั้งหมด 12 แห่ง ระหว่างการบุกค้นหลายครั้งในพื้นที่ตอนเหนือของรัฐชาน
เจ้าหน้าที่ตำรวจจากหน่วยปราบปรามยาเสพติดของนครย่างกุ้งระบุว่า ในปีนี้มูลค่ายาเสพติดที่ถูกทำลายสูงกว่าปีแล้ว 2 เท่า และเฉพาะในย่างกุ้งเพียงแห่งเดียว ได้เผาทำลายยาเสพติด 31 ชนิด มูลค่าประมาณ 321 ล้านดอลลาร์
งานเผาทำลายยาเสพติดนี้ยังจัดขึ้นในเมืองมัณฑะเลย์ และเมืองตองยี ที่เป็นเมืองเอกของรัฐชาน พื้นที่ใกล้กับแหล่งผลิตยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
หลายพื้นที่ในพม่าอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มติดอาวุธที่จัดตั้งโดยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และหลายกลุ่มมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับรัฐบาลทหารในสงครามกลางเมืองนองเลือด ควบคู่ไปกับกลุ่มสนับสนุนประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นหลังจากกองทัพยึดอำนาจการควบคุมประเทศจากอองซานซูจี ที่ได้รับเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยในปี 2564
ในการเลือกตั้งที่เสร็จสิ้นลงไปเมื่อต้นปีนี้ที่ผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศกล่าวว่าไม่เป็นไปอย่างเสรีและยุติธรรมเนื่องจากห้ามกลุ่มฝ่ายค้านหลักๆ เข้าร่วม พรรคการเมืองที่กองทัพให้การสนับสนุนชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย
รัฐบาลอ้างว่ากลุ่มติดอาวุธในประเทศใช้ยาเสพติดผิดกฎหมายเป็นทุนในการก่อความไม่สงบ และไม่เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพใดๆ เพราะพวกเขาไม่ต้องการละทิ้งการค้ายาเสพติดที่ทำกำไรมหาศาล
อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันว่ามีบางกลุ่มมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดทั้งในปัจจุบันและในอดีต แต่บางกลุ่มก็ต่อสู้เพื่อปราบปรามยาเสพติดเช่นกัน ตัวอย่างเช่น กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอาง ที่ยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของรัฐชานในช่วงสงครามกลางเมืองก่อนที่จะลงนามหยุดยิงในเดือนต.ค. ได้ประกาศว่าพวกเขาจะทำลายยาเสพติดที่ยึดได้มูลค่าราว 5.5 ล้านดอลลาร์ ในพื้นที่ที่กลุ่มควบคุมอยู่