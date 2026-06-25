กองทัพพม่าลั่นพร้อม ‘บดขยี้’ กลุ่มต่อต้านที่เคลื่อนไหวใกล้โครงการทวายที่รัสเซียให้การสนับสนุน

MGR Online - รัฐบาลพม่าได้ให้คำมั่นว่าจะบดขยี้กลุ่มต่อต้านที่ปฏิบัติการอยู่ตามทางหลวงสายหลักที่เชื่อมต่อกับโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศ
พล.อ.จ่อ สวา ลิน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ทหารที่กองทหารรักษาการณ์ในเมืองคยุนซู อ.มะริด ว่าพวกเขาต้องปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายทุกกลุ่มที่ก่อกวนโครงการยุทธศาสตร์เช่น ท่าเรือน้ำลึกทวาย และนักเดินทางที่ใช้ทางหลวงสายทวาย-มะริด-โบกปยิน-เกาะสอง
คำกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากรองประธานาธิบดีเนียว ซอ ได้นำคณะผู้แทนไปยังเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่บริษัท Launglon Economic Development Co. ของพม่าได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับบริษัท Inter RAO ของรัสเซีย เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าที่เมืองทวาย
โครงการทวาย ที่ถูกมองว่าเป็นเขตอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยท่าเรือน้ำลึก นิคมอุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน เดิมทีมีแผนที่จะร่วมทุนกับไทยและญี่ปุ่น แต่ต้องหยุดชะงักเนื่องจากปัญหาทางการเงิน นับตั้งแต่รัฐประหารในปี 2564 พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ได้หันไปหารัสเซียเพื่อฟื้นฟูโครงการนี้ โดยมีแผนที่จะสร้างท่าเรือที่สามารถรองรับเรือได้มากกว่า 200,000 ตัน
ในเดือนเม.ย. รัฐมนตรีกระทรวงการไฟฟ้าได้เดินทางเยือนรัสเซียและเรียกร้องให้มอสโกเร่งรัดโครงการต่างๆ
คำกล่าวของรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นการตอกน้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลต่อพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศ
การเดินทางลงพื้นที่ภาคตะนาวศรีของรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ยังรวมถึงการแวะที่มะริด และโบกปยิน โดยเรียกร้องให้มีสันติภาพและเสถียรภาพ และระบุว่ากองทัพกำลังทำงานทั่วประเทศเพื่อรับรองความปลอดภัย
ทั้งนี้ การปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารของรัฐบาลและกองกำลังต่อต้านยังคงดำเนินอยู่ตามเส้นทางของโครงการ โดยมีรายงานการโจมตีทางอากาศ การยิงปืนใหญ่ และการพลัดถิ่นของพลเรือน
เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีด้านความมั่นคงและกิจการชายแดนของฝ่ายบริหารภาคตะนาวศรีถูกไล่ออก ซึ่งตอกน้ำถึงการมุ่งให้ความสำคัญต่อการเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่ภาคใต้
ซิน ยอ ทหารแปรพักตร์กล่าวว่าการเดินทางลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจของรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั้น บ่งชี้ถึงการเตรียมการสำหรับการขยายปฏิบัติการตามแนวชายแดน
“หลังจากการเยือนของเขา เราอาจได้เห็นการโจมตีขนาดใหญ่ที่มุ่งเป้าไปที่ฐานของฝ่ายต่อต้านในพื้นที่ชายฝั่ง” ซิน ยอ กล่าว
ขณะเดียวกันนักวิเคราะห์รายหนึ่งได้ตั้งคำถามว่าการลงทุนของรัสเซียจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังคงได้รับผลกระทบจากการสู้รบ
“ท่าเรือและโรงกลั่นน้ำมันมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ขณะที่ยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการทำกำไรในตลาดพม่า ซึ่งอาจทำให้รัสเซียท้อใจจากการลงทุน” นักวิเคราะห์ กล่าว
อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือระหว่างพม่าและรัสเซียได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564 ตั้งแต่การขายอาวุธไปจนถึงการทูต การค้า การลงทุน และแม้แต่โครงการพลังงานนิวเคลียร์ โดยรัสเซียเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ยอมรับรัฐบาลของพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย.