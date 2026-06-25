ศาลฎีกากัมพูชายืนโทษจำคุก 14 ปี สองนักข่าวข้อหากบฎ จากกรณีโพสต์รูปติดทุ่นระเบิดลงโซเชียล

เอพี - ศาลฎีกากัมพูชาได้ยืนคำพิพากษาจำคุก 14 ปี ในความผิดฐานกบฎ ต่อนักข่าว 2 คนที่โพสต์ภาพถ่ายบนเฟซบุ๊กเมื่อปีที่แล้วเกี่ยวกับเหตุการณ์การปะทะกันบริเวณชายแดนกับไทย ความเคลื่อนไหวที่ทำให้กลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวหาว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต มีอิทธิพลต่อศาลในการจำกัดเสรีภาพสื่อ
ศาลสูงได้ออกคำตัดสินหลังจากพิจารณาคดีเพียงไม่นาน โดยวินิจฉัยว่าคำพิพากษาของ พร โสเพียบ จาก Battambang Post TV Online และเพียบ เพียระ จาก TSP 68 TV Online มีเหตุผลรองรับชัดเจนคงตามกฎหมายกัมพูชา หนึ่งในทีมทนายความของฝ่ายนักข่าวระบุ
“การดำเนินคดีที่ไม่เป็นธรรมและการลงโทษจำคุกอย่างโหดร้ายที่ศาลตัดสินให้กับนักข่าวทั้งสองนี้ แสดงให้เห็นถึงการดูหมิ่นเสรีภาพสื่อของทางการกัมพูชา” ไบรโอนี เลา รองผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียของฮิวแมนไรท์วอทช์ กล่าว
“ด้วยการทำให้การทำข่าวเป็นอาชญากรรมและการจำคุกนักข่าว รัฐบาลของฮุน มาเนต กำลังจำกัดแหล่งข้อมูลอิสระสำหรับประชาชนชาวกัมพูชา และขัดขวางความสามารถของนักข่าวในการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกัมพูชาต่อโลก” ไบรโอนี เลา กล่าวเสริม
เนธ เพียกตรา รัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศของกัมพูชา ได้ออกมาปกป้องการตัดสินใจดังกล่าวโดยระบุว่าศาลได้ตัดสินใจอย่างเป็นอิสระโดยอิงตามกฎหมาย และเขากล่าวว่า กฎหมายคุ้มครองการทำข่าวไปพร้อมกับการปกป้องความมั่นคงของชาติ เสถียรภาพทางการเมือง และการป้องกันประเทศ
“กัมพูชาเคารพเสรีภาพสื่ออย่างเต็มที่ และให้ความสำคัญกับบทบาทของนักข่าวในสังคมประชาธิปไตย” เนธ เพียกตรา กล่าว
“อย่างไรก็ตาม นักข่าว เช่นเดียวกับพลเมืองทุกคน ต้องแยกแยะระหว่างการรายงานข่าวที่ถูกต้องตามกฎมหายกับการกระทำที่ละเมิดกฎหมาย เสรีภาพในการแสดงออกเป็นสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ แต่มีขอบเขต และไม่ได้ให้ความคุ้มครองจากความรับผิดทางอาญา”
กัมพูชาถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 161 จาก 180 ประเทศและเขตแดนในดัชนีเสรีภาพสื่อโลกปี 2568 ขององค์กรนักข่าวไร้พรมแดน ที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่สถานการณ์เสรีภาพสื่อถือว่าเลวร้ายมาก
ชายทั้งสองคนถูกจับกุมเมื่อเดือนก.ค.ปีที่แล้ว ขณะเดินทางกลับจากการทำข่าวที่ชายแดน โดยถูกกล่าวหาว่าโพสต์ภาพถ่ายที่ถ่ายในพื้นที่ทหารซึ่งเป็นเขตหวงห้ามลงในเฟซบุ๊ก แต่พวกเขาปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยกล่าวว่าพวกเขามีสิทธิอยู่ในพื้นที่ที่ถ่ายภาพ
ภาพหนึ่งในนั้นแสดงให้เห็นทุ่นระเบิดซึ่งถูกนำไปเผยแพร่อย่างกว้างขวางโดยสื่อไทย และสนับสนุนข้อกล่าวหาของไทยที่ว่ากัมพูชาได้วางทุ่นระเบิดใหม่ตามแนวชายแดน ซึ่งทำให้ทหารไทยที่ลาดตระเวนได้รับบาดเจ็บ
กัมพูชาปฏิเสธอย่างเป็นทางการว่าไม่ได้ใช้ทุ่นระเบิดในความขัดแย้ง โดยกล่าวว่าตนปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่ห้ามการใช้ทุ่นระเบิด ทางการกัมพูชากล่าวว่าทุ่นระเบิดเหล่านั้นอาจตกค้างจากความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษ ที่สิ้นสุดลงในช่วงปลายทศวรรษ 1990
การสู้รบตามแนวชายแดนในเดือนก.ค. และธ.ค. ทำให้ประชาชนหลายแสนคนต้องพลัดถิ่นในไทยและกัมพูชา และมีทหารและพลเรือนเสียชีวิตประมาณ 100 คน และแม้จะไม่มีการสู้รบใหม่เกิดขึ้นอีกนับตั้งแต่มีการหยุดยิงในเดือนธ.ค. แต่ความตึงเครียดยังอยู่ในระดับสูง
ในเดือนธ.ค.ปีที่แล้ว ศาลจังหวัดเสียมราฐได้ตัดสินว่านักข่าว 2 คน มีความผิดฐานกบฎ และพิพากษาจำคุกคนละ 14 ปี โดยพบว่าพวกเขามีความผิดฐานจัดหาข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติให้กับรัฐต่างชาติ
สมาคมนักข่าวทั้งในและต่างประเทศกว่าสิบแห่งได้ร่วมกันออกจดหมายเรียกร้องให้รัฐบาลถอนฟ้อง หลังจากที่ศาลอุทธรณ์ชั้นต้นได้ยืนยันคำพิพากษาลงโทษชายทั้งสองคนในเดือนมี.ค.
อัม สม อัธ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของกลุ่มสิทธิมนุษยชนกัมพูชา Licadho กล่าวว่าเขารู้สึกผิดหวังกับการตัดสินของศาลฎีกา โดยกล่าวว่านักข่าวควรถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายสื่อของกัมพูชา ซึ่งรับประกันเสรีภาพของสื่อ แต่มีข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ การหมิ่นประมาท และความสงบเรียบร้อยของประชาชน และมีบทลงโทษที่เบากว่าประมวลกฎหมายอาญามาก
“พวกเขาเป็นนักข่าว ผมคิดว่าเมื่อพวกเขาทำผิดพลาดเกี่ยวกับบทความหรือความเป็นมืออาชีพของพวกเขา พวกเขาควรถูกตัดสินลงโทษตามกฎหมายสื่อ ไม่ใช่ประมวลกฎหมายอาญาเช่นนี้” อัม สม อัธ กล่าว
การตัดสินนี้เกิดขึ้นไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ศาลเดียวกันนี้ได้ยืนยันคำตัดสินลงโทษในข้อหายุยงปลุกปั่นของ รง ชุน นักการเมืองฝ่ายค้านคำสำคัญ ที่ทำให้เกิดการจับตามองความพยายามของรัฐบาลในการปราบปรามการวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้ง
ชายวัย 56 ปีผู้นี้ ถูกตัดสินว่ามีความผิดเมื่อปีที่แล้วในข้อหาปลุกปั่นความไม่สงบในสังคม หลังจากพบปะกับชาวบ้านที่ถูกขับไล่ออกจากพื้นที่เนื่องจากโครงการก่อสร้างของรัฐบาล ที่ถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในหลายๆ มาตรการทางกฎหมายที่รัฐบาลของฮุน มาเนต ใช้ปิดปากนักวิจารณ์.