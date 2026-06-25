รัฐมนตรีมาเลเซียเผยผู้นำพม่า ‘เปิดรับ’ ข้อเสนอแนะมากขึ้นเมื่อเทียบกับรัฐบาลทหารชุดก่อน

รอยเตอร์ - โมฮาหมัด ฮาซัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซีย กล่าวว่ารัฐบาลพม่าที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ดูเหมือนจะ ‘เปิดรับ’ ข้อเสนอแนะมากขึ้นเมื่อเทียบกับรัฐบาลชุดก่อน ขณะที่ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพยายามที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพของประเทศแห่งนี้
พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำคณะรัฐบาลทหารได้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในเดือนเม.ย. หลังจากพรรคที่สนับสนุนกองทัพได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายในการเลือกตั้งที่ออกแบบมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าพม่ากำลังกลับสู่การปกครองโดยพลเรือน แต่ถูกนักวิจารณ์และรัฐบาลตะวันตกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าเป็นเพียงการหลอกลวง
โมฮาหมัดกล่าวต่อรัฐสภามาเลเซียว่าเขาได้พบกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของพม่าที่กรุงเนปีดอเมื่อเดือนที่แล้ว โดยได้หารือถึงความคืบหน้าของฉันทมติ 5 ข้อ ซึ่งเป็นแผนสันติภาพที่อดีตผู้ปกครองทหารของพม่าได้ตกลงไว้กับกลุ่มอาเซียนหลังจากเกิดการประท้วงต่อต้านการรัฐประหารในปี 2564 ที่จุดชนวนให้เกิดการกบฎทั่วประเทศต่อต้านการปกครองของกองทัพ
โมฮาหมัดยังกล่าวว่าเขาได้หยิบยกประเด็นสำคัญอื่นๆ ขึ้นหารือ เช่น การปล่อยตัวนักโทษการเมือง ตลอดจนความพยายามในการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาจำนวนมากจากพม่าในมาเลเซีย
“ผมเห็นว่าฝ่ายพม่าในครั้งนี้ดูเหมือนจะเปิดกว้างมากขึ้นต่อข้อเสนอแนะต่างๆ มากกว่าการปฏิสัมพันธ์ครั้งก่อนของเรา ที่มาเลเซียเป็นประธานอาเซียนเมื่อปีที่แล้ว” โมฮาหมัด ระบุ
แผนสันติภาพดังกล่าวถูกมองว่าล้มเหลวเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากรัฐบาลทหารไม่เต็มใจที่จะเจรจากับฝ่ายตรงข้ามที่มองว่าเป็นผู้ก่อการร้าย
โมฮาหมัดกล่าวว่า ผู้นำอาเซียนได้สั่งการให้รัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มหาแนวทางในการทำงานร่วมกันกับพม่าเพื่อดำเนินการตามแผนสันติภาพ รวมทั้งปรับเปลี่ยนเงื่อนไขต่างๆ
“หากจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน เราก็จะปรับเปลี่ยน แต่จะต้องได้รับการรับรองจากผู้นำอาเซียนทั้งหมดก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ” โมฮาหมัด ระบุ.