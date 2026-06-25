ทัพพม่ากุมพื้นที่ได้ตลอดแนวถนน AH 1 ทางหลวง"อินเดีย-เมียนมา-ไทย"เดินหน้า

MGR Online - กองทัพพม่าบุกยึดแนวถนน AH 1 ได้ตลอดแนวเส้นทาง เตรียมเดินหน้าฟื้นโครงการทางหลวง 3 ประเทศ "อินเดีย-เมียนมา-ไทย" จากชายแดนรัฐมณีปุระมาถึงแม่สอด พร้อมวางระบบแลกเปลี่ยน-ชำระเงินตรง"รูปี-จั๊ต"
วันที่ 23 มิถุนายน 2569 นาย Abhay Thakur เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำเมียนมา ได้นำคณะเข้าพบกับ ดร.ขิ่นหน่ายอู ผู้ว่าการ ธนาคารกลางเมียนมา(CBM) ที่กรุงเนปิดอ เพื่อหารือเรื่องการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนเงินโดยตรงระหว่างเงินจั๊ตของเมียนมากับเงินรูปีของอินเดีย เพื่อการค้าและการลงทุน รวมถึงระบบชำระเงินด้วยคิวอาร์โค้ด UPI QR และ RuPay กับ MMQR ของเมียนมา ซึ่งเกี่ยวข้องกับธนาคารกลางอินเดีย บรรษัทการชำระเงินแห่งชาติของอินเดีย(NPCI) กับกลุ่มบรรษัท MMQR และ Myanmar Payment Union(MPU)
การพูดคุยกันอย่างจริงจังครั้งนี้ เกิดขึ้นหลัง อู มินอ่องหล่าย ประธานาธิบดีเมียนมา เพิ่งเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกของ อู มินอ่องหล่าย ในฐานะประธานาธิบดีของรัฐบาลพลเรือน
ในการเดินทางเยือนอินเดียของ อู มินอ่องหล่าย ได้พบกับนายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย และมีแถลงการณ์ร่วมระหว่างผู้นำ 2 ประเทศ ซึ่งมีเนื้อหารวม 14 ข้อ หนึ่งในนั้น เป็นการตกลงร่วมกันที่จะเดินหน้าโครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ โครงการขนส่งหลายรูปแบบคาลาดาน และโครงการทางหลวง 3 ประเทศ อินเดีย-เมียนมา-ไทย
โครงการแรก คือโครงการการขนส่งหลายรูปแบบคาลาดาน ที่เป็นโครงข่ายขนส่งสินค้าเชื่อมโยงระหว่างรัฐยะไข่ของเมียนมากับท่าเรือกัลกัตตา และรัฐมิโซรัม ของอินเดียนั้น มีความคืบหน้าไปมากแล้ว โดยท่าเรือซิตต่วย ที่รัฐยะไข่ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ยังเหลือเพียงการก่อสร้างท่าเรือสินค้าริมแม่น้ำคาลาดานที่เมืองปะแลตวะ ในรัฐชิน และการสร้างถนนเชื่อมจากเมืองปะแลตวะ ไปยังเมือง Aizawl รัฐมิโซรัม ของอินเดีย
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา นาย Abhay Thakur เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำเมียนมา ได้เดินทางไปยังเมืองซิตต่วย รัฐยะไข่ เพื่อพูดคุยกับ อู หน่ายอู ถึงความคืบหน้าในภาพรวมของโครงการนี้
ส่วนโครงการทางหลวง 3 ประเทศ อินเดีย-เมียนมา-ไทย หรือทางหลวงเอเซียหมายเลข 1(AH 1) เป็นโครงการที่รัฐบาล 3 ประเทศ ได้ตกลงร่วมกันไว้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 มีจุดเริ่มต้นจากชายแดนโมเรห์ รัฐมณีปุระ ของอินเดีย ข้ามมายังเมืองตะมู ภาคสะกาย ผ่านภาคมัณฑะเลย์ กรุงเนปิดอ ภาคพะโค รัฐมอญ มาถึงปลายทางที่เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
แต่โครงการนี้ต้องหยุดชะงักไปหลังเกิดการรัฐประหารในเมียนมา เมื่อปี 2564
เส้นทาง AH 1 จากเมืองโมนหยั่วในภาคสะกาย ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองมัณฑะเลย์ 136 กิโลเมตร ขึ้นไปยังด่านชายแดนตะมู เป็นเส้นทางหลักสำหรับการขนส่งสินค้าที่เมียนมาและอินเดียซื้อขายกัน แต่ได้ถูกกองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเงา(PDF) บุกยึดไว้เพื่อเรียกเก็บค่าผ่านทางจากรถขนส่ง ผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้า มาเป็นเวลานาน
ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2569 กองทัพพม่าได้ทุ่มกำลังบุกโจมตีฐานที่มั่นของ PDF ในภาคสะกาย และสามารถยึดคืนพื้นที่ตามแนวถนน AH 1 จากเมืองกะเลไปยังหน้าด่านชายแดนตะมู ซึ่งเป็นต้นทางของทางหลวง 3 ประเทศในฝั่งเมียนมาได้แล้วทั้งหมด ในวันที่ 7 มิถุนายน และเปิดการสัญจรบนเส้นทางนี้กลับคืนมาอีกครั้ง
ล่าสุด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน กองทัพพม่าสามารถยึดเส้นทางต่อเนื่องจากเมืองกะเลวะลงมาถึงเมืองโมนหยั่ว ได้สำเร็จแล้วเช่นกัน
ส่วนเส้นทาง AH 1 ทางฝั่งที่ติดกับประเทศไทยนั้น กองทัพพม่าสามารถบุกยึดพื้นที่ตลอดแนวถนนจากเมืองกอกะเร็กมายังด่านชายแดนเมียวดีจาก PDF ได้เบ็ดเสร็จตั้งแต่เดือนกันยายน 2568 และได้เปิดด่านชายแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 เพื่อให้รถขนส่งสินค้าที่ซื้อขายกันระหว่างไทยกับเมียนมา สามารถข้ามผ่านไปได้อีกครั้ง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยว่าจะต้องมีการก่อสร้างอะไรเกิดขึ้นบ้าง เพื่อให้โครงการทางหลวง 3 ประเทศอินเดีย-เมียนมา-ไทย เดินหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรม