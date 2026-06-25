กัมพูชาประท้วงไทยละเมิดอธิปไตยต่อเนื่อง ร้องไทยหยุดทำกิจกรรมในดินแดนเขมร

MGR Online - รัฐบาลกัมพูชาได้ยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการต่อไทยโดยกล่าวหาว่าทหารไทยละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของกัมพูชาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนกัมพูชา-ไทย ที่ทหารไทยได้เข้ายึดครองอย่างผิดกฎหมายตั้งแต่ปีที่แล้ว
กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาระบุว่าในช่วงระหว่างวันที่ 18-22 มิ.ย. 2569 ทีมสำรวจพื้นที่ของไทย พร้อมด้วยพลเมืองไทยประมาณ 25 คน และรถ 9 คัน ได้ทำการสำรวจที่ดินและติดตั้งหลักเขตแดนในพื้นที่ของหมู่บ้านโจกเจย ต.โอเบยจัน อ.โอเจริว จ.บันเตียเมียนเจย ตามแนวเขตแดนระหว่างหลักเขตที่ 46 และ 47
รัฐบาลกัมพูชาคัดค้านกิจกรรมดังกล่าวที่ถือเป็นการละเมิดมาตรา 5 ของบันทึกความเข้าใจปี 2543 ระหว่างรัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลไทยว่าด้วยการสำรวจและปักปันเขตแดน และข้อกำหนดเงื่อนไขปี 2546 ตลอดจนบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมสมัยพิเศษ วันที่ 22 ต.ค. 2568 ในจ.จันทบุรี
กัมพูชาระบุว่ากิจกรรมเหล่านี้ของไทยเป็นการละเมิดข้อที่ 1 (มาตรการลดความตึงเครียด) ของคำแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2568 ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมเพื่อดำเนินการสำรวจและปักปันเขตแดนอีกครั้งโดยเร็วที่สุด ตามข้อตกลงที่มีอยู่ระหว่างสองประเทศ
นอกจากนี้ กัมพูชายังย้ำว่าไม่ยอมรับเส้นเขตแดนหรือดินแดนใดๆ ที่ไทยอ้าง และเน้นย้ำว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ จะไม่กระทบต่อสิทธิทางกฎหมายหรือสถานะของกัมพูชาเกี่ยวกับพรมแดนระหว่างประเทศ
รัฐบาลกัมพูชายังเรียกร้องให้ไทยยุติกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งหมดทันที งดเว้นจากการกระทำฝ่ายเดียวเพิ่มเติม และร่วมมือกันลดความตึงเครียด ส่งเสริมความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และรักษาสันติภาพและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมกำชับว่ากัมพูชายึดมั่นในหลักการที่ว่าเส้นแบ่งเขตแดนจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงโดยการใช้กำลัง และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทั้งหมดกับไทยด้วยสันติวิธีตามกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงทวิภาคีที่มีอยู่.