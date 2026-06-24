ชาวฮานอยหวั่นถูกรื้อบ้าน-ย้ายที่อยู่ พร้อมใจติดป้ายต้านแผนพัฒนาที่ดินริมแม่น้ำ

เอเอฟพี - ชาวฮานอยจำนวนหนึ่งกำลังแสดงการต่อต้านอย่างเปิดเผยซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนักต่อโครงการพัฒนาพื้นที่ขนาดใหญ่ที่อาจทำให้ประชาชนหลายแสนคนต้องย้ายที่อยู่ ทั้งการเฝ้าภาวนาอยู่เงียบๆ การติดป้ายประท้วงที่ใช้ถ้อยคำอย่างระมัดระวัง และสวมเสื้อที่มีข้อความร้องขอให้เว้นพื้นที่อยู่อาศัยของพวกเขา
ทางการกรุงฮานอยกำลังเร่งรื้อถอนบ้านเรือนหลายพันหลังเพื่อสร้างสะพานและโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บท 100 ปีที่ได้รับการอนุมัติเมื่อเดือนที่แล้ว
พื้นที่ขนาด 11,000 เฮกตาร์ริมแม่น้ำแดง ถูกกำหนดให้กลายเป็นย่านอาคารที่พักอาศัยระดับไฮเอนด์และสวนสาธารณะ โดยมีประชาชนราว 250,000 คนต้องย้ายที่อยู่
การประท้วงขนาดใหญ่เป็นสิ่งที่หาได้ยากในเวียดนาม ที่ทางการคอมมิวนิสต์ไม่ยอมรับความเห็นต่าง
จากการบ่นกันแบบลับๆ ได้เปลี่ยนเป็นการต่อต้านอย่างเปิดเผยอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากชาวบ้านพยายามต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านของตนเอง
“พวกเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัว ไม่รู้ว่าจะถูกไล่ออกจากบ้านเมื่อไหร่ เราอยากให้มีคนได้ยินเสียงของเรา” ฮวา กล่าว
เงินเก็บทั้งชีวิตของเธอถูกลงทุนไปกับบ้าน 2 ชั้นในพื้นที่พัฒนาที่ถูกวางแผนไว้
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เธอเข้าร่วมการชุมนุมที่วัดแห่งหนึ่ง ซึ่งชาวบ้านร่วมกันสวดภาวนาเพื่อสันติภาพ คำวิงวอนแบบอ้อมๆ เพื่อขอให้บ้านของพวกเขาปลอดภัย
ชาวบ้านในพื้นที่แม่น้ำแดงหลายร้อยคนได้เข้าร่วมการชุมนุมในลักษณะเดียวกันนี้ ซึ่งจัดขึ้นอย่างลับๆ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดีย
บริเวณพื้นที่ราบต่ำแห่งนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนที่มีชีวิตชีวาหลายสิบแห่ง บางแห่งมีอายุหลายศตวรรษ มีตลาดที่คึกคัก สวนเขียวชอุ่ม และสุสานแบบดั้งเดิม
วิลล่าสไตล์ฝรั่งเศสกำลังจะถูกรื้อถอน เช่นเดียวกับบ้านทรงสูงแคบสไตล์ฮานอย และบรรดาอาคารสูงไม่เกิน 8-9 ชั้นที่เรียงกันหนาแน่น
“ขอให้พระพุทธเจ้าทั้งสิบทิศโปรดฟังคำวิงวอนของพวกเรา ได้โปรดช่วยให้พวกเราไม่ต้องเสียบ้าน ที่ดิน และสุสานบรรพบุรุษของเรา” ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กรายหนึ่งที่ไม่ประสงค์ออกนาม แสดงความคิดเห็นในกลุ่มที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำแดง
ไม่ไกลจากบ้านของฮวา บนถนนใกล้เคียง ดึ๊ก ชาวบ้านอีกรายหนึ่งกล่าวว่าเขาและเพื่อนบ้านบางคนได้แขวนป้ายจากระเบียงบ้านของเขา
“เราขอเรียกร้องให้หน่วยงานท้องถิ่นพิจารณาความปรารถนาของประชาชนในการรักษาชุมชนเหล่านี้ไว้” ข้อความบนป้ายระบุ
ดึ๊กกล่าวว่าถ้อยคำเหล่านี้ใช้ความระมัดระวังอย่างมาก หลีกเลี่ยงคำรุนแรง เช่นคำว่าประท้วงหรือต่อต้าน แต่ถึงอย่างนั้นทางการก็ขอให้เขาปลดป้ายลง
ป้ายลักษณะเดียวกันอีกหลายสิบป้ายปรากฎขึ้นตามบ้านหลายหลังในละแวกใกล้เคียง และหลายป้ายก็หายไปหลังจากนั้นไม่กี่วัน
เตือง หวู ผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามจากมหาวิทยาลัยโอเรกอน กล่าวว่าชาวฮานอยได้แสดงความไม่เห็นด้วยและความไม่พอใจต่อการสูญเสียที่ดินและบ้านของพวกเขา
ดึ๊กกล่าวว่าเขาจะรอดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับละแวกบ้านของเขาก่อนที่จะดำเนินความพยายามใดๆ เพิ่มเติม เพื่อรักษาบ้านของเขาไว้
“มันไม่ยุติธรรมและยังสิ้นเปลืองเงินอย่างมาก เราไม่อยากย้ายเลยจริงๆ” ดึ๊ก กล่าวถึงแผนการย้ายถิ่นฐานของผู้คนจำนวนมาก
เช่นเดียวกับผู้หญิงอีกประมาณสิบกว่าคนที่มารวมตัวกันในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อเดินไปตามริมฝั่งทะเลสาบตะวันตกของกรุงฮานอย โดยพวกเธอสวมเสื้อยืดสีแดงและสีเหลืองเหมือนกัน
แม้จะมาเพื่อออกกำลังกาย แต่ผู้หญิงเหล่านี้ก็กำลังส่งข้อความไปพร้อมกันด้วย คือการเรียกร้องให้รักษาพื้นที่อยู่อาศัยที่มีอยู่เดิมตามแนวแม่น้ำแดง
ทางการได้ให้คำมั่นว่าจะชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้อยู่อาศัยสำหรับบ้านของพวกเขา และระบุว่าจะสร้างที่อยู่อาศัยใหม่มากถึง 85,000 หลัง เพื่อรองรับที่บริเวณชานเมือง
“หลักการคือสภาพความเป็นอยู่ใหม่จะเท่าเทียมหรือดีกว่าสภาพเดิม” ทางการกรุงฮานอยระบุ
แต่ผู้อยู่อาศัยจำนวนมากที่ถูกย้ายออกจากที่อยู่เดิมเนื่องจากโครงการพัฒนาเมืองของฮานอยต่างบ่นกันว่าพวกเขาได้รับเงินค่าบ้านต่ำกว่าราคาตลาด
ขณะที่ คนอื่นๆ ตั้งคำถามว่าการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่จะใช้เวลานานแค่ไหน และพวกเขาจะจ่ายค่าเช่าได้อย่างไรในระหว่างช่วงเวลานั้น
ในพื้นที่ริมแม่น้ำแดง ความไม่พอใจส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากความรู้สึกว่าบริษัทเอกชนจะได้กำไรจากอพาร์ทเม้นต์หรูที่จะมาแทนที่บ้านของพวกเขา
กลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 แห่ง กำลังดำเนินโครงการขนาดใหญ่ มูลค่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในปี 2563 ข้อพิพาทเรื่องที่ดินที่ถูกเวนคืนเพื่อสร้างสนามบินใกล้ฮานอย ได้บานปลายกลายเป็นการปะทะกัน และทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ 3 นาย และชาวบ้าน 1 คนเสียชีวิต โดยผู้ประท้วง 2 คน ถูกตัดสินประหารชีวิตและอีกกว่า 20 คนถูกตัดสินจำคุก
“นับตั้งแต่นั้นมา การประท้วงและการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยในที่สาธารณะก็ลดน้อยลง” ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยโอเรกอน กล่าว.