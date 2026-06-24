‘ฮุนเซน’ เตรียมเยือนจีนกระชับสัมพันธ์ ‘มิตรภาพที่ไม่มีวันสั่นคลอน’

MGR Online - ฮุนเซน ประธานพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) จะเดินทางเยือนจีนระหว่างวันที่ 25-27 มิ.ย.นี้ เพื่อส่งเสริมมิตรภาพที่ไม่มีวันสั่นคลอน อนาคตร่วมกัน และความร่วมมือในทุกภาคส่วนระหว่างสองประเทศ
ฮุนเซนได้รับเชิญจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน และจะเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง นายกรัฐมนตรีหลี่ เฉียง และจ้าว เล่อจี้ ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาประชาชนแห่งชาติ
นอกจากนี้ เขายังจะเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี และพระมหาวีรกษัตรีย์นโรดม มุนีนาถ สีหนุ ซึ่งประทับอยู่ในกรุงปักกิ่งเพื่อตรวจพระวรกายและประทับพักฟื้นตั้งแต่เดือนเม.ย.
พรรคประชาชนกัมพูชาที่เป็นพรรครัฐบาลระบุว่า การเยือนจีนของฮุนเซนแสดงถึงความมุ่งมั่นที่ไม่เปลียนแปลงของทั้งสองประเทศในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมมิตรภาพ และความร่วมือในความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม
“การเยือนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างประชาคมกัมพูชา-จีน ที่มีอนาคตร่วมกันในทุกฤดูกาลในยุคแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่” พรรคประชาชนกัมพูชา ระบุ
เส็ง วันลี นักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ กล่าวว่าการเยือนครั้งนี้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์พื้นฐานของกัมพูชากับปักกิ่ง และมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาการสนับสนุนทางการเงินและการเมืองที่สำคัญ ท่ามกลางแรงกดดันทางเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงการเติบโตที่ชะลอตัวหลังการระบาดของโควิด และปัญหาการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
นักวิเคราะห์กล่าวว่า แม้ถ้อยความต่างๆ จะมุ่งเน้นถึงมิตรภาพ แต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีรากฐานจากความจำเป็นเชิงยุทธศาสตร์และการอยู่รอดของระบอบการปกครอง
“พนมเปญพึ่งพาแหล่งเงินทุนของปักกิ่ง ในขณะที่ปักกิ่งแสวงหาพันธมิตรที่น่าเชื่อถือในอาเซียน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นหุ้นส่วนที่คำนวณมาแล้วมากกว่าการอยู่ใต้บังคับบัญชาเท่านั้น” วันลี กล่าว
เขากล่าวว่าปักกิ่งจะยังคงกดดันต่อปฏิบัติการฉ้อโกงทางไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านการปราบปรามอย่างเป็นระบบและมีเป้าหมายชัดเจนมากกว่าการกำจัดให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง
“ผู้นำจีนมีความกังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับเครือข่ายฉ้อโกงข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อชาวจีน” เส็ง วันลี ระบุ
ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำลังเพิ่มขึ้น ดังที่เห็นได้จากการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเมื่อไม่นานนี้ ที่พนมเปญพยายามทำให้ปักกิ่งพอใจ
อย่างไรก็ตาม การทำลายเครือข่ายผิดกฎหมายที่ทำกำไรมหาศาลนี้เป็นเรื่องท้าทายอย่างมาก เนื่องจากปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นและผลประโยชน์ทางการเงินจำนวนมาก ทำให้ต้องมุ่งเน้นไปที่ปฏิบัติการเฉพาะเจาะจงที่ตอบสนองความต้องการทางการเมืองของปักกิ่ง โดยไม่ทำให้เศรษฐกิจใต้ดินเหล่านี้สั่นคลอน
เมื่อสอบถามว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้จะช่วยฟื้นจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ลดลงในกัมพูชาได้หรือไม่นั้น เส็ง วันลี กล่าวว่าการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวของชาวจีนจะไม่เกิดขึ้นในทันที แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในกัมพูชาที่มุ่งเป้าไปที่การฟื้นฟูภาคส่วนนี้ก็ตาม
การลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของจีน การเปลี่ยนแปลงความชอบในการเดินทาง และความกังวลด้านความปลอดภัยเนื่องจากมีรายงานเกี่ยวกับการฉ้อโกง
ทั้งนี้ กัมพูชาได้เริ่มทดลองใช้นโยบายการยกเว้นวีซ่าสำหรับพลเมืองจีนและมุ่งมั่นที่จะวางตำแหน่งตัวเองเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวระยะยาวขึ้นอยู่กับความสามารถของพนมเปญในการฟื้นฟูชื่อเสียงด้านความปลอดภัยและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว
“ในขณะที่ฮุนเซนจะใช้การเยือนครั้งนี้ส่งเสริมกัมพูชาในฐานะจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัย แต่การฟื้นตัวในระยะยาวนั้น จะขึ้นอยู่กับว่าพนมเปญสามารถสร้างชื่อเสียงด้านความปลอดภัยขึ้นมาใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด และเศรษฐกิจของจีนโดยรวมจะฟื้นตัวมากพอที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวในต่างประเทศอีกครั้งหรือไม่” เส็ง วันลี ระบุ.