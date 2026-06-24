สหรัฐฯ เพิ่มชื่อบุคคล-บริษัทเกี่ยวข้องเครือข่ายสแกมเมอร์ปรินซ์กรุ๊ปในกัมพูชาเข้าบัญชีดำคว่ำบาตร

เอเอฟพี - รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ขยายมาตรการคว่ำบาตรกับกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ในกัมพูชา โดยเพิ่มชื่อบุคคล 9 คน และเครือข่ายบริษัท 26 แห่งเข้าในบัญชีดำ
กัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางของกลุ่มอาชญากรที่ดำเนินการหลอกลวงด้วยความสัมพันธ์โรแมนติกปลอมและการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ที่บรรดาสแกมเมอร์ ซึ่งบางคนเต็มใจทำและบางคนถูกค้ามนุษย์ ได้หลอกลวงผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลก
แต่ภายใต้แรงกดดันจากประเทศต่างๆ รวมถึงสหรัฐฯ อังกฤษ และจีน ทางการกัมพูชากล่าวว่าพวกเขากำลังปราบปรามอุตสาหกรรมผิดกฎหมายนี้
เฉิน จื้อ ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทปรินซ์กรุ๊ป (Prince Group) ถูกส่งตัวจากกรุงพนมเปญไปยังประเทศจีนในเดือนม.ค. หลังจากที่กลุ่มบริษัทของเขาในกัมพูชาถูกรัฐบาลสหรัฐฯ และอังกฤษคว่ำบาตร จากข้อกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางไซเบอร์
มาตรการคว่ำบาตรนี้มุ่งเป้าไปที่ หู เสี่ยวเหว่ย ที่กล่าวกันว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดอันดับสองของบริษัทปรินซ์กรุ๊ป ตามคำแถลงของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ
มาตรการคว่ำบาตรใหม่ยังมุ่งเป้าไปที่ผู้ร่วมงานของหูที่อยู่ในฮ่องกง ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการเครือข่ายบริษัทที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกงทางออนไลน์ ที่รวมถึงบริษัท 11 แห่งที่ตั้งอยู่ในอังกฤษ
ส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ตกเป็นเป้าของการคว่ำบาตรครั้งใหม่นี้ ยังรวมถึงนักลงทุน 2 คนในศูนย์สแกมของปรินซ์กรุ๊ป Dai An ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นำระดับสูงของกลุ่ม และคนอื่นๆ ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องในการฟอกเงินให้กับปรินซ์กรุ๊ป
นอกจากนี้ ยังมีบริษัทโรงแรมในไทย White Horse Hotel Management Group ตกเป็นเป้าหมายของการคว่ำบาตรครั้งล่าสุดของสหรัฐฯ เช่นกัน
วอชิงตันประเมินว่าพลเมืองอเมริกันสูญเงินอย่างน้อย 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2567 จากการหลอกลวงทางออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใ้ต้ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุ
การฉ้อโกงเหล่านี้ใช้วิธีการหลากหลาย แต่หนึ่งในวิธีที่พบได้บ่อยและทำเงินได้มากที่สุดคือการหลอกเหยื่อให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งของจริงและของปลอม.