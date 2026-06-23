กัมพูชาจัดโชว์ซากระเบิด MK-84 อ้างทิ้งมาจาก F-16 ของไทยระหว่างรุกรานเขมร

MGR Online - สื่อกัมพูชารายงานว่าระเบิด MK-84 ที่ถูกปลดชนวนแล้วน้ำหนักเกือบ 1 ตัน ที่อ้างว่าถูกทิ้งมาจากเครื่องบินขับไล่ F-16 ของไทยในช่วงความขัดแย้ง ได้ถูกนำมาจัดแสดงที่สำนักงานใหญ่ของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชา (CMAC) ในกรุงพนมเปญ
เฮง รัตนา ผู้อำนวยการ CMAC ได้แชร์ภาพซากระเบิดและกล่าวว่าระเบิดถูกเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของความขัดแย้ง
“นี่คือสิ่งประดิษฐ์และหลักฐานที่แท้จริงของสงคราม ระเบิด MK-84 เหล่านี้ ที่มีน้ำหนักเกือบ 1,000 กิโลกรัม ถูกทิ้งโดยเครื่องบิน F-16 ระหว่างสงครามรุกรานของไทย ระเบิดถูกปลดชนวนและทำให้หมดสภาพเพื่อนำมาเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของสงคราม โดยระเบิดนี้ถูกผลิตขึ้นในเดือนส.ค.1996 โดยอิสราเอล” เฮง รัตนา กล่าวอ้าง
ก่อนหน้านี้ เขาเคยกล่าวอ้างว่าความขัดแย้งสองช่วงที่เกี่ยวข้องกับไทยได้ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อบูรณภาพดินแดนของกัมพูชา และได้ทิ้งระเบิดลูกปรายที่ยังไม่ระเบิด ระเบิดทางอากาศ ระเบิดที่ทิ้งจากโดรน อาวุธเคมี และยุทโธปกรณ์อื่นๆ ไว้มากมาย
นอกจากนี้ เขายังระบุว่าเศษซากและวัตถุตกค้างจากสงครามส่งผลกระทบต่อหมู่บ้านประมาณ 340 แห่ง ทำให้พื้นดินปนเปื้อนราว 441,000 เฮกตาร์ และส่งผลกระทบต่อครัวเรือนประมาณ 91,000 ครัวเรือน.