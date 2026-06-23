กัมพูชาเหงื่อตก 2 สายการบินประกาศระงับบินตรง ทำท่องเที่ยวเสียมราฐสะดุด

MGR Online - การเชื่อมต่อของกัมพูชาได้รับผลกระทบอีกครั้งหลังจากสายการบิน IndoGo ของอินเดียประกาศหยุดการเชื่อมต่อระหว่างเมืองเสียมราฐและเมืองโกลกาตาชั่วคราวตั้งแต่เดือนก.ค. หลังจากที่สายการบิน Firefly ของมาเลเซียได้ประกาศระงับเส้นทางบินไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อปลายเดือนก.พ. ท่ามกลางสถานการณ์ที่สายการบินต่างๆ ทั่วโลกกำลังตัดเส้นทางบินที่ไม่ทำกำไรเนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น
ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงที่เป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ได้ทำให้สายการบินบางแห่งต้องระงับเที่ยวบินไปยังกัมพูชาชั่วคราว โดยล่าสุด สายการบิน IndiGo ของอินเดียได้ประกาศว่าจะระงับเส้นทางระหว่างเมืองเสียมราฐและเมืองโกลกาตา ตั้งแต่เดือนก.ค.
สิน จันเสรยวุทธา โฆษกสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชา (SSCA) กล่าวว่า สายการบินทั่วโลก ที่ไม่เพียงแต่กัมพูชาเท่านั้น กำลังระงับเส้นทางบินที่ได้ผลกำไรน้อย เนื่องจากต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง สิ่งนี้ทำให้สายการบินต้องทบทวนกลยุทธ์การตลาดของตนใหม่
เมื่อปลายเดือนก.พ. 2569 สายการบิน Firefly ของมาเลเซีย ได้ระงับเที่ยวบินเชื่อมต่อระหว่างเมืองเสียมราฐและกรุงกัวลาลัมเปอร์ชั่วคราวเช่นกัน หลังจากให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2568
“สายการบินบางแห่งได้ระงับเส้นทางบินบางเส้นทางที่ไม่ทำกำไร เนื่องจากมีต้นทุนการดำเนินงานสูงในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกำลังทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น ดังนั้นบริษัทเหล่านี้จึงต้องใช้เวลาในการจัดโครงสร้างกลยุทธ์การตลาดใหม่” สิน จันเสรยวุทธา กล่าว
รายงานของ SSCA ระบุว่าตั้งแต่เดือนม.ค. ถึงเดือนพ.ค. เที่ยวบินขาเข้าและขาออกจากกัมพูชามีจำนวน 27,843 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 1% แต่จำนวนผู้โดยสารลดลง 6% อยู่ที่ 2,874,084 คน ขณะที่การขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น 34% เป็น 38,951 ตัน
ไกด์นำเที่ยวหญิงในเมืองเสียมราฐกล่าวว่าการระงับเที่ยวบินที่เกิดขึ้นนี้อาจส่งผลเสียต่อไกด์นำเที่ยวที่ต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวอินเดียและมาเลเซีย ขณะที่ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรง เกสต์เฮ้าส์ และร้านอาหาร ก็เผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน
ฉาย สิวลิน ประธานสมาคมตัวแทนการท่องเที่ยวกัมพูชา (CATA) กล่าว่าข่าวที่ว่าเที่ยวบินตรงกับอินเดียกำลังถูกระงับนั้นสร้างความเสียหายให้ภาคการท่องเที่ยว ซึ่งปักหมุดความหวังกับการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากหนึ่งในตลาดการท่องเที่ยวขาออกที่เติบโตรวดเร็วที่สุดในโลก
“นั่นเป็นสิ่งที่เราไม่อยากได้ยินหรือได้เห็น แต่เราเข้าใจถึงเหตุผลเบื้องหลัง การประกาศนี้เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบอย่างแน่นอน เพราะตลาดอินเดียเป็นตลาดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ใหม่ที่กัมพูชากำลังส่งเสริมอย่างหนัก” ฉาย สิวลิน กล่าว
เธอยังระบุถึงโครงการริเริ่มต่างๆ ที่ได้ดำเนินการเพื่อเจาะตลาดอินเดีย เช่น ปีแห่งการท่องเที่ยวกัมพูชา-อินเดีย และการจัดทริปดูงานสำหรับตัวแทนท่องเที่ยว สมาคมการท่องเที่ยว และอินฟลูเอนเซอร์
“หลังจากเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆ เช่น ข้อพิพาทชายแดนกัมพูชา-ไทย ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ตลอดจนการปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์ ภาพที่แพร่กระจายออกไปต่างประเทศนั้นไม่ค่อยดีนัก” ฉาย สิวลิน กล่าว
“ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเชิญพวกเขามาที่นี่เพื่อให้พวกเขาได้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย และในขณะที่เรากำลังผลักดันแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างแข็งขัน สายการบิน IndiGo ก็ประกาศระงับการให้บริการอย่างกะทันหัน ซึ่งทำให้เกิดความเสียหาย นอกจากนี้ ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการระงับการให้บริการจากสายการบินอื่นๆ เพิ่มเติมอีก เนื่องจากแรงกดดันจากทั่วโลกยังดำเนินต่อไป” ฉาย สิวลิน ระบุ.