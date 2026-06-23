กัมพูชาเปิดเส้นทางส่งออกใหม่สู่จีนผ่านลาว ลดเวลาขนส่งสินค้าเกษตรลงครึ่งหนึ่ง

MGR Online - กัมพูชาเปิดเส้นทางส่งออกสินค้าเกษตรใหม่ผ่านลาวสู่จีนอย่างเป็นทางการแล้ว ความเคลื่อนไหวที่คาดว่าจะช่วยลดเวลาการขนส่งลงครึ่งหนึ่งและขยายโอกาสทางการตลาดสำหรับเกษตรกรและธุรกิจการเกษตรของกัมพูชา เจ้าหน้าที่ระบุ
เส้นทางขนส่งใหม่นี้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของกัมพูชาและลาวเข้าร่วม พร้อมด้วยตัวแทนจากบริษัทกัมพูชา 30 แห่ง ความสำเร็จที่เกิดขึ้นหลังจากการเจรจาเป็นเวลาหลายเดือนและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสองรัฐบาลเพื่อปรับปรุงขั้นตอนและสร้างช่องทางที่รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับสินค้าเกษตรของกัมพูชาที่จะส่งไปยังจีน
ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวมีสินค้าเกษตรของกัมพูชา 6 ชนิดที่ได้สิทธิผ่านเส้นทางนี้ ประกอบด้วยกล้วย มะม่วง ข้าว ลำไยไพลิน แป้งมันสำปะหลัง และทุเรียน
คิม ฟินาน โฆษกกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง กล่าวว่าการขนส่งครั้งแรก ที่ประกอบด้วยทุเรียน 4 ตู้คอนเทนเนอร์ ถือเป็นการเปิดเส้นทางขนส่งอย่างเป็นทางการ
“ก่อนหน้านี้ การขนส่งโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 15-20 วัน แต่ด้วยเส้นทางใหม่นี้ เวลาในการขนส่งสามารถลดลงเหลือเพียงหนึ่งสัปดาห์” คิม ฟินาน กล่าว
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการพัฒนานี้เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเกษตรกรและธุรกิจการเกษตร โดยระบุว่า การขนส่งที่รวดเร็วขึ้นจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดจีน ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเข้าถึงความต้องการจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นได้
กัมพูชาคาดหวังว่าเส้นทางขนส่งนี้จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางการค้าในระดับภูมิภาค เสริมบทบาทของประเทศในห่วงโซ่อุปทานข้ามพรมแดน และเพิ่มการเข้าถึงตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก.