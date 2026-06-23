สหรัฐฯ เผยสนใจลงทุนพัฒนาท่าเรือเชื่อมคลองฟูนันเตโชกัมพูชา ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

MGR Online - บรรษัทการเงินเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (DFC) ได้แสดงความสนใจในการขยายโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือตามโครงการคลองของกัมพูชา ในขณะที่วอชิงตันพยายามสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก DFC กล่าวว่าสหรัฐฯ กำลังสำรวจศักยภาพการลงทุนในโครงการขยายท่าเรือที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาคลองของกัมพูชา โดยเน้นย้ำถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในภาคโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แคโรไลน์ วิก หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายของ DFC เปิดเผยกับสำนักข่าวคิริโพสต์ของกัมพูชาว่าพบโอกาสทั้งในการปรับปรุงท่าเรือที่มีอยู่และพัฒนาท่าเรือใหม่ตามแนวคลองที่กัมพูชากำลังก่อสร้าง
“เราพบโอกาสหลายอย่างทั้งในแง่ของการขยายท่าเรือที่มีอยู่ รวมถึงท่าเรือใหม่บางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคลองที่กำลังก่อสร้าง” แคโรไลน์ วิก กล่าว
วิกเสริมว่าหน่วยงานของสหรัฐฯ จะทำงานร่วมกับรัฐบาลกัมพูชาและภาคเอกชนเพื่อประเมินโครงการเพิ่มเติมและพิจารณาว่าการให้เงินทุนของ DFC จะมีบทบาทได้อย่างไร
“เราจะทำงานร่วมกับรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเฉพาะเหล่านั้น และที่ที่การสนับสนุนทางการเงินจาก DFC จะมีประโยชน์ได้มากที่สุด” วิก กล่าว
คำกล่าวของเจ้าหน้าที่ DFC ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ในขณะที่วอชิงตันกำลังมองหาการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกัมพูชา
วิกกล่าวว่า DFC กำลังวางตำแหน่งตัวเองในฐานะพันธมิตรระยะยาวสำหรับการพัฒนาของกัมพูชา โดยเน้นย้ำถึงความเต็มใจที่จะสนับสนุนโอกาสการลงทุนที่หลากหลาย
“เราต้องการเป็นตัวเลือกแรก เป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดของคุณ เราอยู่ที่นี่เพื่อพัฒนาธุรกิจ เพื่อช่วยนำไปสู่ยุคแห่งการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่สำหรับกัมพูชา” วิก กล่าวเสริม
นอกเหนือจากท่าเรือแล้ว วิกกล่าวว่าลำดับความสำคัญในการลงทุนที่กว้างขึ้นของ DFC ยังรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและดิจิทัล พลังงาน บริการทางการเงิน การดูแลสุขภาพ การเกษตร และแร่ธาตุสำคัญ พื้นที่ที่กัมพูชาถูกมองว่ามีศักยภาพในการเติบโต
การมุ่งให้ความสนใจครั้งใหม่นี้เน้นย้ำถึงความพยายามที่กว้างขึ้นของสหรัฐฯ ในการเพิ่มบทบาทด้านการเงินเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์.