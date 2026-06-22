สหประชาชาติเผยกองทัพพม่าสังหารพลเรือนกว่า 700 คนในช่วงเวลา 6 เดือน

เอเอฟพี - สหประชาชาติกล่าวว่ากองทัพพม่าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของพลเรือนมากกว่า 700 คนในช่วง 6 เดือนของการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้ว
รายงานฉบับใหม่ของสหประชาชาติที่ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่เดือนส.ค. 2568 ที่เป็นช่วงที่กองทัพพม่าประกาศว่าจะจัดการเลือกตั้ง จนถึงสิ้นสุดช่วงเวลาการลงคะแนนเสียงในสิ้นเดือนม.ค. 2569 ระบุว่าแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ตรวจสอบแล้วว่ามีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย 702 คนในช่วงเวลาดังกล่าว
“ในจำนวนนี้ เป็นผู้หญิง 224 คน และเด็ก 153 คน” รายงานจากสำนักงานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติระบุ พร้อมเสริมว่า การโจมตีทางอากาศยังคงเป็นสาเหตุหลักของการทำลายล้างและความทุกข์ทรมาน
“พลเรือนอย่างน้อย 505 คน ที่รวมถึงผู้หญิง 175 คน และเด็ก 112 คน หรือ 57% ของทั้งหมด ถูกสังหารในการโจมตีที่ดำเนินการโดยเครื่องบินรบ โดรน พารามอเตอร์ และเฮลิคอปเตอร์” รายงานระบุ
เมื่อเอเอฟพีสอบถามว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสังหารเหล่านี้ โฆษกของสำนักงานสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติระบุว่า ผู้เสียชีวิต 702 รายเหล่านั้น กองทัพพม่าเป็นผู้รับผิดชอบ
“แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าไม่มีพลเรือนเสียชีวิตจากกลุ่มติดอาวุธอื่นๆ” โฆษกสำนักงานสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติกล่าวย้ำ พร้อมเสริมว่ารายงานดังกล่าวอ้างอิงจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่เข้าถึงได้ แต่ไม่ใช่ตัวเลขที่ครอบคลุมทั้งหมด
สงครามกลางเมืองกลืนกินพม่าตั้งแต่ปี 2564 เมื่อกองทัพก่อรัฐประหาร ที่ยุติช่วงเวลาที่ประเทศปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่ยาวนานหนึ่งทศวรรษ และโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจี
พม่าถูกปกครองโดยกองทัพโดยตรงเป็นเวลา 5 ปี หลังจากการรัฐประหาร ก่อนที่รัฐบาลทหารจะจัดการเลือกตั้งที่ถูกจำกัดอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้พันธมิตรของกองทัพในวงการเมืองพลเรือนได้รับชัยชนะอย่างง่ายดาย
สมาชิกรัฐสภาชุดใหม่เลือกพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย เป็นประธานาธิบดี ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่องค์กรเฝ้าระวังประชาธิปไตยประณามว่าเป็นกลอุบายในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับการปกครองของทหารที่ยังคงดำเนินต่อไป
สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ที่วิพากษ์วิจารณ์การเลือกตั้งมาตั้งแต่ต้น กล่าวในรายงานว่า “การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ท่ามกลางความไม่มั่นคงและไร้เสถียรภาพโดยทั่วไป เป็นลักษณะเด่นของช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้งที่ควบคุมโดยกองทัพ”
รายงานระบุว่าได้ตรวจสอบเหตุการณ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มและรูปแบบของการละเมิดที่บ่อนทำลายสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่สำคัญซึ่งจำเป็นต่อการเลือกตั้งที่น่าเชื่อถืออย่างมีนัยสำคัญ
สำนักงานสิทธิมนุษยชนระบุว่า การเสียชีวิตของพลเรือนเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใน 2 ช่วงเวลา คือในเดือนส.ค. ถึงเดือนก.ย. และเดือนธ.ค. ซึ่งตรงกับการประกาศการเลือกตั้งและการรุกคืบของกองทัพในสนามรบ ขณะที่กองทัพพยายามรักษาเขตอำนาจของตน
สำนักงานสิทธิมนุษยชนยังเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ส่งเรื่องสถานการณ์พม่าไปยังศาลอาญาระหว่างประเทศ และยุติและป้องกันการถ่ายโอนอาวุธให้กับพม่า รวมถึงเชื้อเพลิงเครื่องบินและสินค้าที่ใช้ได้สองทาง ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะอำนวยความสะดวกในการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ.