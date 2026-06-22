กัมพูชาโอดส่งหนังสือประท้วงไทยแล้ว 42 ฉบับนับตั้งแต่หยุดยิง จี้เปิดประชุม JBC-ส่งทีมสำรวจชายแดน

MGR Online - เจ้าหน้าที่กัมพูชาระบุว่าคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ของกัมพูชาได้ส่งหนังสือประท้วง 42 ฉบับไปยังไทย นับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ในเดือนก.ค. 2568 โดยกล่าวหาว่าทหารไทยดำเนินกิจกรรมภายในดินแดนกัมพูชา
เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชาระบุว่ามีการยื่นหนังสือประท้วง 32 ฉบับ หลังบรรลุข้อตกลงหยุดยิงครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2568 นอกจากนี้ ยังได้ส่งบันทึกทางการทูต 9 ฉบับ เพื่อขอให้มีการประชุม JBC สมัยพิเศษ และการส่งทีมสำรวจร่วมกลับมาทำงานสำรวจชายแดนที่หยุดชะงักไปอีกครั้ง
“กัมพูชาเป็นฝ่ายเดียวที่ยื่นประท้วงทางการทูตอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่บรรลุข้อตกลงในปลายปี 2568” เพ็ญ โบนา กล่าว
ทั้งนี้ โฆษกรัฐบาลกัมพูชาระบุว่า บันทึกดังกล่าวเป็นวิธีการสำคัญในการปกป้องการอ้างสิทธิในอาณาเขตของกัมพูชาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และการประท้วงถือเป็นเอกสารทางกฎหมายเพื่อรักษาจุดยืนของกัมพูชาในกระบวนการทางกฎหมายหรือการทูตในอนาคต
เพ็ญ โบนา กล่าวเสริมว่าคำร้องของกัมพูชาเป็นไปตามข้อผูกพันที่มีอยู่ในรายงานการประชุม JBC สมัยพิเศษในเดือนต.ค. 2568 และคำแถลงร่วมของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปในเดือนธ.ค.
เขากล่าวหาไทยว่าดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่กัมพูชาพิจารณาว่าอยู่ภายใต้การยึดครองที่ผิดกฎหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างข้อเท็จจริงใหม่บนพื้นที่เพื่อให้อีกฝ่ายยอมจำนน
เพ็ญ โบนา กล่าวว่ารัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธความพยายามใดๆ ในการเปลี่ยนแปลงชายแดนโดยใช้กำลังหรือการดำเนินการฝ่ายเดียว และยังมุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อพิพาทภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมกับอ้างถึงหลักการของ uti possidetis juris (รัฐที่เกิดใหม่ควรสืบทอดพรมแดนเดิมตามกฎหมาย) สนธิสัญญาฝรั่งเศส-สยาม แผนที่อย่างเป็นทางการ และบันทึกเขตแดน ว่าเป็นพื้นฐานของจุดยืนของกัมพูชา.