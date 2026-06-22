กัมพูชาลุ้นหนัก หวังนโยบายฟรีวีซ่าชาวจีนช่วยฟื้นจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดฮวบ

MGR Online - ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2569 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเกือบ 400,000 คนเดินทางมาเยือนกัมพูชา ลดลงเกือบ 20% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งกัมพูชาคาดหวังว่านโยบายยกเว้นวีซ่า 14 วัน จะช่วยฟื้นจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงไปได้
กระทรวงการท่องเที่ยวรายงานว่า กัมพูชาได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.54 ล้านคน ระหว่างเดือนม.ค.-พ.ค. ลดลง 47.8% เมื่อเทียบกับ 2.95 ล้านคนที่เดินทางมาในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2568 โดยชาวจีนยังคงเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวใหญ่ที่สุด โดยมีจำนวน 395,946 คน หรือ 25.7% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด แต่ก็ยังลดลง 19% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ เวียดนาม ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยว 381,062 คน ลดลง 25.9% และสหรัฐฯ จำนวน 91,020 คน ลดลง 11.6% อังกฤษมีจำนวน 61,247 คน ลดลง 14.5% ฝรั่งเศส 58,370 คน ลดลง 16.5% อินโดนีเซีย 41,906 คน ลดลง 38.5% ออสเตรเลีย 40,412 คน ลดลง 10.9% ญี่ปุ่น 37,589 คน ลดลง 23.2% และเกาหลีใต้ 33,594 คน ลดลง 59.9%
เพื่อดึงดูดชาวจีนให้มากขึ้น รัฐบาลกัมพูชาได้นำนโยบายยกเว้นวีซ่ามาใช้กับผู้ถือหนังสือเดินทางจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยไม่ว่าพวกเขาจะเดินทางโดยตรงจากจีนหรือมาจากประเทศอื่น พวกเขาจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าและสามารถพำนักอยู่ในประเทศได้นาน 14 วัน ในช่วงระยะเวลา 4 เดือนตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. จนถึงวันที่ 15 ต.ค. 2569
ภายใต้นโยบายใหม่นี้ ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นคำขอวีซ่าหรือชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า เพียงแค่ใช้ E-arrival Card เท่านั้น ในช่วงระยะเวลาที่นโยบายมีผลบังคับใช้ และนักท่องเที่ยวชาวจีนสามารถเดินทางเข้ากัมพูชาได้หลายครั้ง
เขียว ที ประธานสมาคมมัคคุเทศก์อังกอร์เขมร กล่าวกับสำนักข่าวพนมเปญโพสต์ว่า ภาคการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไม่ได้มีผลการดำเนินงานที่ดีนักตั้งแต่ปี 2568 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากผลกระทบจากข้อพิพาทชายแดนกัมพูชา-ไทย และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงออนไลน์ นอกจากนี้ ยังกล่าวเสริมว่านับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 จำนวนนักท่องเที่ยวจากเอเชีย รวมถึงจีน ยังไม่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
“แม้ว่ารัฐบาลจะออกนโยบายยกเว้นวีซ่า 4 เดือนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน แต่ผมก็ไม่ค่อยมองโลกในแง่ดีนักว่ามันจะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้” เขียว ที กล่าว
เขากล่าวเสริมว่า แม้รัฐบาลจะออกนโยบายใหม่ๆ รวมถึงการอนุญาตให้นักท่องเที่ยวชาวจีนใช้เงินหยวนในการชำระเงิน แต่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเยือนกัมพูชายังไม่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่มาจากสหรัฐฯ และยุโรป
ฮวด ฮัก รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชาได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่า ผู้เชี่ยวชาญได้คาดการณ์สถานการณ์ที่เป็นไปได้ 3 สถานการณ์สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในปี 2569
สถานการณ์แรกคือ หากวิกฤตและความท้าทายในปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจอยู่ระหว่าง 4.6 ล้านคน ถึง 4.8 ล้านคน ส่วนสถานการณ์ที่ 2 คือ หากสภาพชายแดนดีขึ้นบางส่วน นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนอาจเพิ่มขึ้นเป็น 5.3 ล้านคน ถึง 5.5 ล้านคน และสถานการณ์ที่ 3 หากสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติอย่างสมบูรณ์ กัมพูชาอาจได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 6.1 ล้านคน ถึง 6.3 ล้านคน
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวระบุว่า ในปี 2568 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเยือนกัมพูชา 5.57 ล้านคน ลดลง 16.9% จากปี 2567 โดยตลาดนักท่องเที่ยวหลัก คือ เวียดนาม ที่จำนวน 1.22 ล้านคน ลดลง 8.8% จีน 1.2 ล้านคน เพิ่มขึ้น 41.5% ไทย 1.02 ล้านคน ลดลง 52.4% และสหรัฐฯ 206,791 คน ลดลง 3.6% และเกาหลีใต้ 152,598 คน ลดลง 20.6%.