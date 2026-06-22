อุตุฯ เวียดนามคาดมีพายุ 8-10 ลูกก่อตัวในทะเลจีนใต้ช่วงเดือนก.ค.-ก.ย. เตือนภาคเหนือ-กลางรับมือคลื่นความร้อน

MGR Online - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาแห่งชาติของเวียดนามคาดการณ์ว่าจะมีดีเปรสชั่นเขตร้อนและพายุเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ระหว่างเดือนก.ค. ถึงเดือนก.ย. โดยบางลูกอาจส่งผลกระทบต่อเวียดนาม
รายงานของศูนย์อุตุนิยมวิทยาฯ คาดว่าจะมีพายุและดีเปรสชั่นเขตร้อนประมาณ 8-10 ลูกในทะเลจีนใต้ ในช่วงฤดูพายุปี 2569 ที่เริ่มตั้งแต่เดือนก.ค. ถึงเดือนธ.ค.
กิจกรรมของพายุและดีเปรสชั่นเขตร้อนในช่วงเวลาดังกล่าวคาดว่าจะใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยระยะยาว ที่โดยปกติจะมีระบบพายุประมาณ 6.5 ลูกก่อตัวในทะเลจีนใต้ และ 2.8 ลูกขึ้นฝั่งในเวียดนามในช่วงเวลาดังกล่าว
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาฯ กล่าวว่าปรากฎการณ์เอลนีโญได้เกิดขึ้นแล้ว และคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศคาดว่าจะสูงกว่าปกติ 0.5-1.5 องศาเซลเซียสระหว่างเดือนก.ค.-ก.ย.
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาฯ ได้คาดการณ์ว่าคลื่นความร้อนจะเกิดขึ้นบ่อยกว่าปกติในภาคเหนือและบางส่วนของภาคกลางของประเทศ โดยจะเริ่มลดลงในภาคเหนือตั้งแต่ต้นเดือนก.ย. และในภาคกลางจะค่อยๆ ลดลงในช่วงปลายเดือน
นอกจากนี้ ศูนย์ฯ คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักทั่วภาคเหนือ ในพื้นที่ตั้งแต่จ.แท็งฮว้าไปจนถึงเมืองเว้ ที่ราบสูงภาคกลาง และภาคใต้ ระหว่างเดือนก.ค. ถึงเดือนส.ค. และฝนตกหนักปานกลางถึงหนักอาจเกิดขึ้นทั่วประเทศในเดือนก.ย.
ปริมาณน้ำฝนในเดือนก.ค. คาดว่าจะใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ แม้ว่าภาคเหนือของเวียดนามและที่ราบสูงภาคกลางอาจมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปกติ 5-15% ปริมาณน้ำฝนคาดว่าจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนส.ค. ก่อนที่จะลดลงในเดือนก.ย.
สำหรับอนาคตข้างหน้า ศูนย์อุตุนิยมวิทยาฯ คาดว่าสภาวะเอลนีโญจะคงอยู่จนถึงสิ้นปี โดยมีโอกาส 63% ที่จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงมากระหว่างเดือนพ.ย. 2569 ถึงเดือนม.ค. 2570
อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างเดือนต.ค. ถึงเดือนธ.ค. คาดว่าจะสูงกว่าปกติ 1-2 องศาเซลเซียสในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ
พายุและดีเปรสชั่นเขตร้อนในทะเลจีนใต้ช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีจะมีปริมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ย โดยมีระบบพายุที่จะขึ้นฝั่งในเวียดนามน้อยลง
หน่วยงานด้านสภาพอากาศของประเทศยังเตือนว่าอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมหมุน ฟ้าผ่า ลูกเห็บ และลมแรงทั่วประเทศระหว่างเดือนก.ค. ถึงเดือนธ.ค. ขณะที่ลมมรสุม พายุ และดีเปรสชั่นเขตร้อนอาจทำให้ทะเลจีนใต้มีคลื่นสูง
นักพยากรณ์อากาศเรียกร้องให้หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนติดตามข่าวสารและคำเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงต่อการผลิต โครงสร้างพื้นฐาน และชีวิตประจำวัน.