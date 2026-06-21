ฮานอยเตรียมสร้างรถไฟใต้ดิน 5 สายพร้อมกัน มูลค่าเฉียด 5 หมื่นล้านดอลลาร์ คาดแล้วเสร็จปี 73

MGR Online - ฮานอยวางแผนที่จะเริ่มต้นก่อสร้างรถไฟใต้ดิน 5 สายหลักพร้อมกันในวันที่ 22 มิ.ย. นี้ ด้วยงบประมาณการลงทุนรวมกว่า 1.3 พันล้านล้านด่ง หรือประมาณ 49,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เหวียน บา เซิน รองหัวหน้าคณะกรรมการบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าฮานอย ระบุว่าการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินพร้อมกัน 5 สาย ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในแนวคิดด้านการลงทุน ด้วยก่อนหน้านี้ เมืองดำเนินการก่อสร้างแต่ละสายแยกกัน แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นการลงทุนหลายสายพร้อมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายการขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมให้เสร็จสมบูรณ์ในกรอบเวลาที่สั้นลง
รายงานระบุว่าตามแผนงานของเมืองการก่อสร้างจะเริ่มบนเส้นทางรถไฟใต้ดินสาย 1, 2, 8, 10 และ 14 ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบเชิงกลยุทธ์ของเครือข่ายการขนส่งสาธารณะในอนาคตของกรุงฮานอย และตามแผนดังกล่าว คาดว่าทั้ง 5 สายจะแล้วเสร็จภายในปี 2573 ซึ่งเมื่อเปิดใช้งานแล้ว เส้นทางดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟสายที่ 3 และสายที่ 5 ก่อให้เกิดเครือข่ายการขนส่งสาธารณะที่เชื่อมต่อถึงกันทั่วเมือง
รถไฟใต้ดินสาย 1 จะมีระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร เชื่อมต่อสนามกีฬาฮุงเวือง หง็อกโฮย เขตอุตสาหกรรมทางรถไฟ สถานีรถไฟฮานอย เขตเมืองอเนกประสงค์ทูลัม และสนามบินนานาชาติโนยบ่าย โดยโครงการนี้มีการลงทุนประมาณ 14,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รถไฟใต้ดินสาย 2 จะมีความยาวประมาณ 56.5 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างสนามบินานาชาติโนยบ่าย เจิ่นหุ่งดาว เถืองดิ่ง และสนามกีฬาฮุงเวือง มูลค่าการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 10,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รถไฟใต้ดินสาย 8 จะมีความยาวประมาณ 91 กิโลเมตร รวมภายในกรุงฮานอยประมาณ 66 กิโลเมตร ในเส้นทางนี้จะเชื่อมต่อฮวาลัก เซินด่ง ถนนวงแหวน 3 ลิงนาม และเซืองซา การลงทุนในส่วนฮานอยมีมูลค่าประมาณ 12,100 ล้านดอลลาร์
รถไฟใต้ดินสาย 10 ระยะทางประมาณ 43 กิโลเมตร เชื่อมต่อพื้นที่โกเลา โวจิคง ถนนวงแหวน 3 ถนนวงแหวน 2.5 เขตเมืองไทม์ซิตี้ ซึ่งโครงการนี้คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 7,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
รถไฟใต้ดินสาย 14 จะวิ่งประมาณ 32 กิโลเมตร รวมถึงภายในกรุงฮานอยประมาณ 27 กิโลเมตร เส้นทางจะเชื่อมต่อสะพานทังลอง ฮงฮา และโอเชียนพาร์ค การลงทุนในส่วนฮานอยมีมูลค่าประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ภายใต้แผนแม่บท 100 ของกรุงฮานอย เมืองหลวงแห่งนี้คาดว่าจะพัฒนาเครือข่ายเส้นทางรถไฟฟ้าในเมือง 18 สาย ซึ่งมีความยาวรวมประมาณ 979 กิโลเมตร
เมืองตั้งเป้าที่จะสร้างทางรถไฟในเมืองให้แล้วเสร็จประมาณ 500 กิโลเมตรภายในปี 2578 โดยส่วนที่เหลือมีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงปี 2578-2588
เหวียน บา เซิน กล่าวว่าโครงการรถไฟใต้ดินทั้ง 5 โครงการจะทำหน้าที่เป็นกระดูกสันหลังของการพัฒนาเมืองในอนาคตของฮานอย โดยสนับสนุนรูปแบบการเติบโตแบบหลายศูนย์กลางและหลายทิศทาง
รายงานระบุว่า นอกเหนือจากการบรรเทาความแออัดการจราจรแล้ว เครือข่ายรถไฟใต้ดินคาดว่าจะเปิดเส้นทางการพัฒนาใหม่ อำนวยความสะดวกในการสร้างเขตเมืองที่ทันสมัย และเร่งการปรับปรุงเขตที่มีอยู่ และนอกจากประโยชน์ด้านการขนส่งและการวางผังเมือง โครงการต่างๆ ยังคาดว่าจะมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลในการบรรลุอัตราการเติบโตตัวเลข 2 หลักสำหรับกรุงฮานอยในปีต่อๆ ไป
ปัจจุบัน กรุงฮานอยมีรถไฟใต้ดินให้บริการ 2 สาย คือสาย 2A ก๊าตลีง-ฮาดง และสาย 3 ญอน-สถานีรถไฟฮานอย ขณะที่โครงการรถไฟใต้ดินอื่นๆ อีกหลายโครงการยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง.