ผู้แทนพิเศษ UN เรียกร้องพม่าปล่อยตัวอองซานซูจีทันที

เอเอฟพี - ผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยกิจการพม่าได้เรียกร้องให้ปล่อยตัวอองซานซูจีโดยทันที เนื่องจากผู้นำฝ่ายค้านรายนี้ใช้เวลาในวันเกิดครบ 81 ปีของเธออยู่ภายใต้การควบคุมตัวภายในประเทศที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพ
“ดิฉันได้หยิบยกสถานการณ์ของอองซานซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ ขึ้นหารือกับเนปีดอหลายครั้งแล้ว ซึ่งเธอได้รับเลือกตั้งในเดือนพ.ย. 2563 แต่ถูกตัดสินจำคุกอย่างโหดร้ายและเป็นการลงโทษหลังจากการยึดอำนาจของกองทัพ” จูลี บิชอป กล่าวกับประเทศสมาชิกสหประชาชาติไม่กี่สัปดาห์หลังจากเยือนพม่าครั้งที่ 4
“ไม่มีรายงานที่ตรวจสอบได้จากแหล่งอิสระเกี่ยวกับสถานการณ์ของเธอมานานหลายปีแล้ว เนื่องในวันเกิดครบรอบ 81 ปีของเธอ ดิฉันขอวิงวอนให้เข้าร่วมกับดิฉันเรียกร้องปล่อยตัวเธอ” จูลี บิชอป กล่าว
เธอกล่าวเสริมว่า ในสายตาของหลายคน พม่ายังคงไม่มีความคืบหน้าสู่สันติภาพ ตราบใดที่อองซานซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐยังคงถูกคุมขัง
ในเดือนเม.ย. พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำคณะรัฐบาลทหารที่ขึ้นเป็นประธานาธิบดีหลังจากการเลือกตั้งที่กีดกันฝ่ายค้านประชาธิปไตย ได้ประกาศว่าอองซานซูจี ที่ถูกตัดสินจำคุกมากกว่า 30 ปี จะถูกย้ายไปกักบริเวณในบ้าน
แต่เนื่องจากที่อยู่ของอองซานซูจียังคงไม่ชัดเจน คิม อาริส บุตรชายของเธอได้เรียกร้องให้ผู้ปกครองทางทหารของพม่าแสดงหลักฐานว่ามารดาของเขายังมีชีวิตอยู่.