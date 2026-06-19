ฝ่ายค้านเขมรโวยพรรคฮุนเซนผูกขาดใช้ข้อพิพาทชายแดนเป็นเครื่องมือหาเสียงเลือกตั้ง ลั่นแข่งขันไม่ยุติธรรม

MGR Online - พรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) ที่ปกครองประเทศอยู่ในตอนนี้วางแผนที่จะใช้ ‘นโยบายการแก้ไขอย่างสันติในข้อพิพาทชายแดน’ เป็นเครื่องมือในการรณรงค์หาเสียงก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นในปี 2570 และการเลือกตั้งระดับชาติในปี 2571 ซึ่งพรรคฝ่ายค้านและผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งมองว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมในการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง
ฮุนเซน รักษาการประมุขแห่งรัฐและประธานวุฒิสภา ที่ดำรงตำแหน่งประธานพรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) ได้ระบุว่าพรรคของเขาจะใช้ข้อพิพาทชายแดนกัมพูชา-ไทย เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะมาถึง
“ผมขอชี้แจงว่าการแก้ไขอย่างสันติ (ของปัญหาชายแดน) เป็นนโยบายของพรรคประชาชนกัมพูชาในการรณรงค์หาเสียงสำหรับการเลือกตั้งในปี 2570 และปี 2571” ฮุนเซนกล่าวในการพบปะสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจ.เสียมราฐ
ฮุนเซนกำลังเดินสายพบปะสมาชิกสภาจังหวัด อำเภอ และชุมชน ใน 13 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. โดยการเลือกตั้งระดับชุมชนมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 มิ.ย. 2570 ที่มี 1,652 ชุมชนทั่วประเทศ
ในการเลือกตั้งระดับชุมชนครั้งก่อน พรรค CPP ได้คะแนนนิยมมากกว่า 74% โดยพรรคแสงเทียนที่เป็นพรรคฝ่ายค้านหลักได้คะแนนเสียง 22.3%
กง โมนิกา เลขาธิการพรรคฉันทะเขมร (Khmer Will Party) กล่าวว่าเป็นเรื่องปกติที่พรรค CPP จะใช้เวทีสาธารณะส่งเสริมความสำเร็จของตน แต่ไม่ควรมีการผูกขาดในประเด็นต่างๆ
“ผมอยากจะบอกว่าเราควรมีเพียงมาตรฐานเดียว ไม่ใช่สองมาตรฐานหรือมากกว่านั้น พรรคการเมืองอื่นๆ ต้องได้รับอนุญาตให้กล่าวถึงประเด็นต่างๆ เช่นปัญหาชายแดนและความอยุติธรรมทางสังคมเมื่อพบปะกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” กง โมนิกา กล่าว
“โปรดอนุญาตให้พรรคการเมืองอื่นใช้เสรีภาพในการแสดงออกอย่างเต็มที่ อย่าอนุญาตให้แค่พรรคใดพรรคหนึ่งใช้สิทธิทั้งหมด ในขณะที่พรรคอื่นไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะแสดงความคิดเห็น นั่นเป็นการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรม” โมนิกา กล่าวเสริม
เขากล่าวว่าพรรคของเขายังคงเผชิญกับความท้าทายในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในระดับรากหญ้า รวมถึงข้อจำกัดในการติดตั้งโลโก้พรรค และการกระทำที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการข่มขู่
เมียส นี นักวิเคราะห์การเมือง สะท้อนมุมมองของโมนิกาที่ว่าพรรครัฐบาลมักถือโอกาสโปรโมทข้อความทางการเมืองอยู่เสมอ
“การแก้ปัญหาชายแดนอย่างสันติเป็นทางเลือกเดียวที่กัมพูชาสามารถทำได้ เนื่องจากไม่สามารถใช้กองกำลังทหารต่อต้านได้” เมียส นี กล่าว
“พรรค CPP ที่ปกครองประเทศตระหนักถีงแรงกดดันทางการเมืองเกี่ยวกับข้อกังวลเรื่องการสูญเสียดินแดนตามแนวชายแดน หากพรรครัฐบาลล้มเหลวในการแก้ปัญหา ก็อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของพรรคก่อนการเลือกตั้ง” เมียส นี ระบุ
กอง สว่าง ผู้ประสานงานด้านนโยบายและการขับเคลื่อนของคณะกรรมการเพื่อการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมในกัมพูชา (COMFREL) กล่าวว่า พรรคการเมืองส่วนใหญ่กำลังดำเนินกิจกรรมเชิงรุกพบปะกับสมาชิกและนักเคลื่อนไหวระดับรากหญ้า
“คำถามคือเมื่อบุคคลหนึ่งพบปะกับสมาชิกสภาท้องถิ่น พวกเขาอยู่ในบทบาทใดขณะหาเสียง? ถ้าพวกเขาใช้บทบาทในรัฐเพื่อหาเสียงให้พรรคการเมือง มันก็จะเป็นข้อได้เปรียบทางการเมืองเหนือผู้อื่น” กอง สว่าง กล่าว
ด้านโฆษกคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติ (NEC) กล่าวว่า ฮุนเซนกำลังพูดถึงการเลือกตั้งสภาชุมชนตามกำหนดการ เพื่อย้ำเตือนประชาชนถึงหน้าที่ในการเข้าร่วมการเลือกตั้ง
“การประกาศดังกล่าวเป็นเพียงการเตือนประชาชน ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎหมายเพราะไม่ใช่เวทีหาเสียงเลือกตั้ง เป็นการเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง” โฆษก NEC ระบุ
“เป็นเรื่องดีที่เขาใช้เวทีดังกล่าวย้ำเตือนประชาชนถึงการพัฒนาที่สร้างสรรค์ในระดับชุมชน” โฆษก NEC กล่าวเสริม.