“น้ำตาล-โฟร์วิล” 2 ทูตสันถวไมตรี ของขวัญจาก “ลุงทองลุน” มอบแก่ “ปูติน” เดินทางถึงรัสเซียแล้ว

MGR Online – ช้างน้อย 2 เชือก “น้ำตาลและโฟร์วิล” ที่ลุงทองลุน สีสุลิด ผู้นำลาว มอบเป็นของขวัญแก่ประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน เดินทางถึงกรุงคาซาน ในวันที่กำลังมีการประชุมสุดยอดรัสเซีย-อาเซียน
ค่ำวานนี้ (18 มิ.ย. 69) เพจสถานทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำ สปป.ลาว (Russian Embassy in Laos) ได้เผยแพร่ภาพชุด 2 ทูตพิเศษจากลาวที่เพิ่งเดินทางถึงกรุงคาซาน ของรัสเซีย ในวันเดียวกัน
คำบรรยายเขียนเป็นภาษาลาวว่า "แขกกลุ่มแรกของการประชุมสุดยอดรัสเซีย-อาเซียน ได้เดินทางมาถึงกรุงคาซานแล้ว ขอแนะนำให้รู้จักกับช้างน้อย มีนามว่า น้ำตาล และโฟร์วิล ช้างน้อย 2 เชือก นี้ ได้รับมอบให้เป็นของขวัญแก่สหพันธรัฐรัสเซีย โดยท่านทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศแห่ง สปป.ลาว เป็นช้างตัวเมีย มีอายุ 4 และ 5 ปี ทนทานต่อการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลายาวนานอย่างง่ายดาย และกำลังปรับตัวอยู่ที่สวนสัตว์ เมืองคาซาน"
ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายนที่ผ่านมา ในวาระครบรอบ 35 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอาเซียน สหพันธรัฐรัสเซียได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดรัสเซีย-อาเซียนขึ้นที่กรุงคาซาน ทางตอนกลางของประเทศ ห่างจากกรุงมอสโกไปทางทิศตะวันออกประมาณ 700 กิโลเมตร โดยมีประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย และผู้นำหรือตัวแทนของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศเข้าร่วม
สำหรับตัวแทนของ สปป.ลาว ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ได้แก่ นายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี
นายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศ สปป.ลาว ได้เดินทางไปเยือนรัสเซียครั้งล่าสุด ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2568 ในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 65 ปีของความสัมพันธ์ลาว-รัสเซีย โดยนายทองลุนได้พบและหารือกับประธานาธิบดีปูติน ที่ทำเนียบเครมลิน รวมถึงมีการลงนามในเอกสารความร่วมมือของ 2 ประเทศ รวม 7 ฉบับ 1 ในนั้นเป็นแผนความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติระหว่างลาวกับบริษัท Rosatom ด้วย
ในการพบปะกันครั้งนั้น นายทองลุนได้แสดงเจตจำนงที่จะมอบช้าง 2 เชือกให้แก่รัสเซียเป็นของขวัญ เพื่อแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งเป็นชื่อในอดีตของ สปป.ลาว ที่หมายถึงดินแดนที่มีช้างอยู่เป็นจำนวนมาก