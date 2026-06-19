เวียดนามระดมทหารเร่งสร้างสนามบินใหญ่ที่สุดของประเทศให้ทันกำหนดเปิดสิ้นปีนี้

MGR Online - เวียดนามได้ระดมทหารหลายร้อยนายไปช่วยงานก่อสร้างสนามบินนานาชาติลองแถ่ง ที่เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมูลค่า 12,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ผู้รับเหมากำลังเร่งหาแรงงานเข้าทดแทนตำแหน่งที่ขาดแคลนเกือบ 2,000 คน ก่อนถึงกำหนดเปิดศูนย์กลางการบินแห่งใหม่ของประเทศในสิ้นปีนี้
การระดมกำลังทหารครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเร่งด่วนของโครงการ ที่ล่าช้ากว่ากำหนดเดิมในปี 2568 ไปแล้ว
เจ้าหน้าที่และทหารเกณฑ์หลายร้อยนายถูกส่งไปยังพื้นที่ก่อสร้างในเมืองด่งนาย ทางตอนใต้ของประเทศ เพื่อเสริมกำลังแรงงานพลเรือนที่ไม่เพียงพอในโครงการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ที่ผ่านมา รัฐมนตรีกระทรวงการก่อสร้างได้รับแจ้งจากตัวแทนของบริษัทการท่าอากาศยานเวียดนาม (ACV) ว่าโครงการเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วกว่า 76% ของมูลค่าโครงการทั้งหมด
และในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการเพิ่มจำนวนแรงงานเข้ามาแล้ว แต่ยังคงขาดแคลนอยู่เกือบ 2,000 คนจากจำนวนแรงงานประมาณ 9,000 คนที่โครงการต้องการ โดยหน่วยงานก่อสร้างหลายหน่วยได้เรียกกำลังทหารเข้าเสริมช่องว่างเหล่านั้น
ทั้งนี้ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของสนามบินได้สะท้อนถึงปัญหาที่ใหญ่ขึ้นในประเทศ ที่มีโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการกำลังแข่งขันแย่งชิงแรงงานก่อสร้างที่มีทักษะกลุ่มเดียวกัน
โครงการทางด่วนเบียนฮวา-หวุงเต่า และการขยายทางด่วนสายโฮจิมินห์-ลองแถ่ง-เดาเจีย กำลังดึงวิศวกรและผู้ควบคุมเครื่องจักรออกไปจากโครงการก่อสร้างสนามบิน และสภาพที่ยากลำบากในพื้นที่ก่อสร้างขนาดใหญ่และโล่งแจ้งก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้การรักษาแรงงานไว้เป็นเรื่องยาก
ACV ระบุว่างานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารยังขาดแคลนแรงงานช่างฝีมือ ขณะที่ส่วนอื่นๆ ขาดแคลนผู้ควบคุมเครื่องจักร
รัฐมนตรีกระทรวงการก่อสร้างได้ขอให้บริษัทและผู้รับเหมาต่างๆ นำทหารเข้าช่วยงานสนับสนุน เมื่องานโครงสร้างหลักเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะในส่วนของอาคารผู้โดยสาร และโครงข่ายถนนภายในสนามบิน เนื่องจากสนามบินกำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการก่อสร้าง
เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงาน ผู้รับเหมาได้ปรับเปลี่ยนเป็นทำงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งคนงานหมุนเวียนเป็น 3 กะ ซึ่งคาดว่าสนามบินจะสร้างเสร็จสมบูรณ์และเริ่มทดสอบระบบในเดือนก.ย. โดยตั้งเป้าหมายเที่ยวบินพาณิชย์ไว้ที่ปลายปี 2569
ทั้งนี้ สนามบินนานาชาติลองแถ่งเป็นหัวใจสำคัญของแผนการขยายขีดความสามารถด้านการบินของเวียดนาม และลดความแออัดของสนามบินเติ่นเซินเญิต ในนครโฮจิมินห์ ที่เป็นสนามบินที่พลุกพล่านที่สุดของประเทศ
สนามบินแห่งนี้สร้างขึ้นบนพื้นที่ประมาณ 5,000 เฮกตาร์ และมีจุดมุ่งหมายที่จะวางตำแหน่งเวียดนามให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งระดับภูมิภาค และพร้อมใช้งานก่อนที่เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกในปี 2570
เฟสแรกของสนามบินได้รับการออกแบบให้รองรับผู้โดยสาร 25 ล้านคน และสินค้า 1.2 ล้านตันต่อปี และเมื่อการขยายทางด่วนตามแผนเสร็จสมบูรณ์ สนามบินแห่งนี้จะอยู่ห่างจากใจกลางเมืองโฮจิมินห์ประมาณ 30 นาที.