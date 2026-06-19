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ศาลกัมพูชายืนคำสั่งตัดสิทธิการเมืองนักการเมืองฝ่ายค้านชื่อดัง 5 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รง ชุน ที่ปรึกษาพรรคพลังชาติ.
เอเอฟพี - ศาลสูงของกัมพูชาได้สั่งระงับคำพิพากษาจำคุกต่อ รง ชุน นักการเมืองฝ่ายค้านในวันนี้ (19)​ แต่ยังคงยืนคำสั่งห้ามเขาลงสมัครรับเลือกตั้ง ตามการเปิดเผยของทนายความ

ที่ปรึกษาพรรคพลังชาติรายนี้ถูกตัดสินจำคุก 4 ปี เมื่อปีที่แล้ว ฐานยุยงปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบในสังคม ที่เป็นข้อกล่าวหาที่ทางการกัมพูชามักใช้กับนักเคลื่อนไหว

เขายังถูกห้ามลงคะแนนเสียง ลงสมัครรับเลือกตั้ง และดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี

รง ชุน ได้ยื่นอุทธรณ์เมื่อสัปดาห์ก่อน และศาลฎีกาได้ระงับโทษจำคุกในวันศุกร์ (19) แต่ยืนคำสั่งห้ามลงคะแนนเสียง รวมถึงการลงสมัครรับเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่ง เอม จันทา ทนายความของรง ชุน กล่าวกับผู้สื่อข่าว

รง ชุน ถูกยื่นฟ้องในปี 2567 หลังจากที่เขาได้พบกับเหยื่อข้อพิพาทที่ดินและแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเยือนพื้นที่ชายแดนติดกับเวียดนามของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต

“มันเป็นคำตัดสินที่ไม่ยุติธรรม” รง ชุน กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ด้านนอกศาล

เขากล่าวหาว่าผู้ปกครองของกัมพูชาพยายามที่จะกีดกันเขาออกจากการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีหน้า และการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2571

“จนถึงวันนี้ ผมรู้ว่าผมมีอิทธิพลที่ผู้ปกครองไม่กล้าให้อิสระผมร่วมแข่งขันในการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในปี 2570 และปี 2571” รง ชุน กล่าว

เขากล่าวว่าเขาจะปรึกษากับทีมกฎหมายของเขาว่าจะขอพระราชทานอภัยโทษหรือไม่

“เรายังไม่หมดหวัง” รง ชุน กล่าว

ผู้สนับสนุนประมาณ 200 คนรวมตัวกันที่บริเวณแผงกั้นของตำรวจด้านนอกศาล พร้อมร้องตะโกนว่า “ถอนข้อกล่าวหา รง ชุน”

“มันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้สำหรับผู้สนับสนุน เราต้องการให้เขามีเสรีภาพ พื้นที่ประชาธิปไตย และการปรองดองในชาติ” ผู้สนับสนุนรายหนึ่ง กล่าว

กลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวหารัฐบาลกัมพูชามานานแล้วว่าใช้คดีความทางกฎหมายเป็นกลวิธีในการปิดปากฝ่ายค้านและผู้เห็นต่างทางการเมือง

เกิม โสกา ผู้นำฝ่ายค้าน ที่ถูกตัดสินจำคุก 27 ปีฐานกบฎ ได้รับการอภัยโทษเมื่อเดือนที่แล้ว แต่สิทธิทางการเมืองของเขาที่รวมถึงการดำรงตำแหน่ง และการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ก็ถูกเพิกถอนเช่นกัน.










รง ชุน ที่ปรึกษาพรรคพลังชาติ.
ศาลกัมพูชายืนคำสั่งตัดสิทธิการเมืองนักการเมืองฝ่ายค้านชื่อดัง 5 ปี
ศาลกัมพูชายืนคำสั่งตัดสิทธิการเมืองนักการเมืองฝ่ายค้านชื่อดัง 5 ปี
ศาลกัมพูชายืนคำสั่งตัดสิทธิการเมืองนักการเมืองฝ่ายค้านชื่อดัง 5 ปี
ศาลกัมพูชายืนคำสั่งตัดสิทธิการเมืองนักการเมืองฝ่ายค้านชื่อดัง 5 ปี
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