ศาลกัมพูชายืนคำสั่งตัดสิทธิการเมืองนักการเมืองฝ่ายค้านชื่อดัง 5 ปี

เอเอฟพี - ศาลสูงของกัมพูชาได้สั่งระงับคำพิพากษาจำคุกต่อ รง ชุน นักการเมืองฝ่ายค้านในวันนี้ (19) แต่ยังคงยืนคำสั่งห้ามเขาลงสมัครรับเลือกตั้ง ตามการเปิดเผยของทนายความ
ที่ปรึกษาพรรคพลังชาติรายนี้ถูกตัดสินจำคุก 4 ปี เมื่อปีที่แล้ว ฐานยุยงปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบในสังคม ที่เป็นข้อกล่าวหาที่ทางการกัมพูชามักใช้กับนักเคลื่อนไหว
เขายังถูกห้ามลงคะแนนเสียง ลงสมัครรับเลือกตั้ง และดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี
รง ชุน ได้ยื่นอุทธรณ์เมื่อสัปดาห์ก่อน และศาลฎีกาได้ระงับโทษจำคุกในวันศุกร์ (19) แต่ยืนคำสั่งห้ามลงคะแนนเสียง รวมถึงการลงสมัครรับเลือกตั้งหรือการดำรงตำแหน่ง เอม จันทา ทนายความของรง ชุน กล่าวกับผู้สื่อข่าว
รง ชุน ถูกยื่นฟ้องในปี 2567 หลังจากที่เขาได้พบกับเหยื่อข้อพิพาทที่ดินและแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเยือนพื้นที่ชายแดนติดกับเวียดนามของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต
“มันเป็นคำตัดสินที่ไม่ยุติธรรม” รง ชุน กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ด้านนอกศาล
เขากล่าวหาว่าผู้ปกครองของกัมพูชาพยายามที่จะกีดกันเขาออกจากการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีหน้า และการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2571
“จนถึงวันนี้ ผมรู้ว่าผมมีอิทธิพลที่ผู้ปกครองไม่กล้าให้อิสระผมร่วมแข่งขันในการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในปี 2570 และปี 2571” รง ชุน กล่าว
เขากล่าวว่าเขาจะปรึกษากับทีมกฎหมายของเขาว่าจะขอพระราชทานอภัยโทษหรือไม่
“เรายังไม่หมดหวัง” รง ชุน กล่าว
ผู้สนับสนุนประมาณ 200 คนรวมตัวกันที่บริเวณแผงกั้นของตำรวจด้านนอกศาล พร้อมร้องตะโกนว่า “ถอนข้อกล่าวหา รง ชุน”
“มันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้สำหรับผู้สนับสนุน เราต้องการให้เขามีเสรีภาพ พื้นที่ประชาธิปไตย และการปรองดองในชาติ” ผู้สนับสนุนรายหนึ่ง กล่าว
กลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวหารัฐบาลกัมพูชามานานแล้วว่าใช้คดีความทางกฎหมายเป็นกลวิธีในการปิดปากฝ่ายค้านและผู้เห็นต่างทางการเมือง
เกิม โสกา ผู้นำฝ่ายค้าน ที่ถูกตัดสินจำคุก 27 ปีฐานกบฎ ได้รับการอภัยโทษเมื่อเดือนที่แล้ว แต่สิทธิทางการเมืองของเขาที่รวมถึงการดำรงตำแหน่ง และการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ก็ถูกเพิกถอนเช่นกัน.