กองทัพพม่าทิ้งระเบิดโจมตีเมืองเจ๊าก์ตอในรัฐยะไข่ ดับอย่างน้อย 7 ราย

เอเอฟพี - พยานและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเผยว่าการโจมตีทางอากาศของกองทัพพม่าได้คร่าชีวิตพลเรือน 7 ราย รวมถึงเด็กอายุ 5 ขวบ ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง
สงครามกลางเมืองปะทุขึ้นในพม่าในปี 2564 เมื่อกองทัพก่อรัฐประหาร ยุติช่วงเวลาที่ประเทศปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยซึ่งดำเนินมาได้หนึ่งทศวรรษ และโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจี
กองทัพอากาศของกองทัพที่มีทั้งเครื่องบินรบจากจีนและรัสเซียเป็นกุญแจสำคัญในการต่อต้านกองกำลังติดอาวุธเรียกร้องประชาธิปไตยและกองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ แต่กลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวว่ากองทัพมักโจมตีพลเรือน
นาย วิน ละวิน เจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่กล่าวว่า ตั้งแต่เวลาประมาณ 15.00 น. ของวันพุธ เครื่องบินรบ 3 ลำ ได้ทิ้งระเบิด 9 ลูก รอบเมืองเจ๊าก์ตอ ในรัฐยะไข่ ที่ติดกับบังกลาเทศ
เขาระบุว่ามีผู้เสียชีวิต 7 ราย รวมทั้งเด็กเล็ก และบาดเจ็บ 15 ราย
ด้านโฆษกของกองทัพพม่าไม่ได้ตอบคำร้องขอให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้
ในเมืองเจ๊าก์ตอ ซากปรักหักพังของอาคารไหม้เกรียมและบางจุดยังมีควันลอยออกมาในวันพฤหัสฯ ขณะที่เจ้าของร้านค้ารายหนึ่งเล่าถึงการสูญเสียสามีของเธอที่เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต 7 ราย
“ฉันไปดูตามที่ต่างๆ ที่ไฟไหม้ แต่ก็หาเขาไม่เจอ ฉันไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ในบ้านของเรา ดูเหมือนว่าเขาเข้าไปในบ้านเพื่อตามหาฉันระหว่างที่เกิดการโจมตี ฉันมารู้ก็ตอนที่พวกเขานำศพเขาออกมา” หญิงวัย 48 ปี กล่าว
พื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐยะไข่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพอาระกัน กองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยที่ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมโหดร้ายในสงครามกลางเมืองเช่นกัน
แต่อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์กล่าวว่านอกรัฐยะไข่ กองทัพกำลังได้เปรียบและกำลังปิดล้อมรัฐ ซึ่งทำให้ผลกระทบของสงครามรวมถึงวิกฤตด้านมนุษยธรรมทวีความรุนแรงขึ้น
พม่าถูกปกครองโดยกองทัพโดยตรงเป็นเวลา 5 ปี จากการรัฐประหาร ก่อนที่รัฐบาลทหารจะจัดการเลือกตั้งที่ถูกจำกัดอย่างมากในปีนี้ ซึ่งส่งผลให้พันธมิตรของกองทัพในวงการเมืองพลเรือนได้ชัยชนะอย่างง่ายดาย
สมาชิกรัฐสภาชุดใหม่ได้เลือกพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำการรัฐประหารเป็นประธานาธิบดี การเปลี่ยนผ่านที่องค์กรเฝ้าระวังประชาธิปไตยวิจารณ์ว่าเป็นเพียงกลอุบายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับการปกครองของเขาที่ยังคงดำเนินต่อไป
ปัจจุบัน มิน อ่อง หล่าย อยู่ระหว่างการเยือนจีนเป็นเวลา 5 วัน ซึ่งเขาได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ในการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่การเลือกตั้งที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเปิดเผยจากปักกิ่ง
“จีนสนับสนุนอย่างมั่นคงต่อพม่าในการบรรลุสันติภาพและความมั่นคงของชาติ การปรองดองแห่งชาติ ความปรองดองทางสังคม และสันติภาพที่ยั่งยืน” คำแถลงร่วมที่เผยแพร่ในเย็นวันพุธระบุ.