จีน-ลาวลงนามข้อตกลงโครงการกองทุนพิเศษภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง

MGR Online - จีนและลาวได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือสำหรับ 7 โครงการภายใต้กองทุนพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนในกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง (LMC)
รายงานของสำนักข่าวสารประเทศลาวระบุว่า ลาวได้รับเงินทุนสำหรับโครงการ 7 โครงการ มูลค่ารวม 3.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เกษตรกรรม การจัดการทรัพยากรน้ำ การสาธารณสุข และการลดความยากจน
สำนักข่าวซินหัวรายงานอ้างคำกล่าวของ ฟาง หง เอกอัครราชทูตจีนประจำลาว ระบุว่า กองทุนพิเศษของปี 2569 จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาค
เจ้าหน้าที่จากทั้งสองฝ่ายได้แสดงความมั่นใจว่าโครงการที่ได้รับอนุมัติใหม่นี้ จะสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของลาว เสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคภายใต้กรอบแม่น้ำโขง-ล้านช้าง และให้ผลประโยชน์เชิงปฏิบัติต่อชุมชนทั่วภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
การประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังจากทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศ ได้เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือน ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เรียกร้องให้เพิ่มความร่วมมือในด้านต่างๆ และเร่งการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างจีน ลาว และไทย
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ลาวได้รับการสนับสนุนสำหรับโครงการ 100 โครงการ มูลค่ากว่า 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านกองทุน ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาในหลายภาคส่วน
กองทุนนี้ให้เงินช่วยเหลือสำหรับโครงการขนาดเล็กและขนาดกลางในไทย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ที่ใช้เวลาประมาณ 3-5 ปีในการดำเนินการให้แล้วเสร็จ
กรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง (LMC) ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2559 ในฐานะกรอบการทำงานสำหรับ 6 ประเทศที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำโขง เพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายระดับภูมิภาคและร่วมมือกันในด้านโอกาสการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม.