กัมพูชา-พม่าเล็งตั้ง ‘เสียมราฐ-ย่างกุ้ง’ เป็นเมืองพี่เมืองน้อง ส่งเสริมความร่วมมือการท่องเที่ยว

MGR Online - กัมพูชาและพม่าเห็นพ้องที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวผ่านแผนการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างเมืองเสียมราฐและเมืองย่างกุ้ง สองเมืองมรดกทางประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวในอาเซียน
ข้อตกลงดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นหารือในการเจรจาระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชา และมุขมนตรีนครย่างกุ้ง ระหว่างที่รัฐมนตรีของกัมพูชาเยือนย่างกุ้งเมื่อวันที่ 17 มิ.ย.
รายงานระบุว่า การประชุมมุ่งเน้นที่การเสริมสร้างและขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยต่อยอดจากบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวที่มีอยู่ระหว่างสองฝ่าย
มุขมนตรีนครย่างกุ้งได้ต้อนรับคณะผู้แทนของกัมพูชา และแสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จด้านการท่องเที่ยวของกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และศาสนา ที่ยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เป็นจำนวนมาก
ทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะเพิ่มการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ ความร่วมมือจะขยายออกไประหว่างย่างกุ้งและจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวสำคัญของกัมพูชา รวมถึงพนมเปญและเสียมราฐ
โดยผลของการหารือครั้งนี้คือข้อเสนอให้สถาปนาเมืองพี่เมืองน้องขึ้นระหว่างเมืองเสียมราฐและเมืองย่างกุ้ง ที่สะท้อนถึงจุดแข็งร่วมกันในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงมรดก และเปิดโอกาสให้เกิดความเชื่อมโยงเชิงสถาบันและการท่องเที่ยวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความตระหนักถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของแต่ละจุดหมายปลายทาง
นอกจากนี้ กัมพูชาและพม่ายังยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามโครงการ “สองประเทศ หนึ่งจุดหมายปลายทาง” โดยวางตำแหน่งทั้งสองประเทศเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่เสริมซึ่งกันและกัน และส่งเสริมการเดินทางในระดับภูมิภาค
การหารือยังเน้นย้ำถึงโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงแสวงบุญทางพุทธศาสนา โดยใช้ประโยชน์จากมรดกทางศาสนาที่กัมพูชาและพม่ามีร่วมกัน การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เทศกาล และผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ก็ได้รับการระบุว่าเป็นพื้นที่สำหรับความร่วมมือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
กัมพูชาและพม่ารักษาความสัมพันธ์ทางการทูตมาเป็นเวลา 71 ปี โดยยังคงกระชับความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆ รวมถึงการท่องเที่ยว ผ่านกลไกทวิภาคีและกรอบการทำงานระดับภูมิภาค.