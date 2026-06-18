ปักกิ่งหนุนการมีส่วนร่วมของพม่าอย่างเต็มที่ในเวทีอาเซียนและสหประชาชาติ

เอเอฟพี - ปักกิ่งระบุในคำแถลงร่วมว่าจีนสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของพม่าในองค์กรระหว่างประเทศที่ได้กีดกันพม่ามาตั้งแต่การรัฐประหาร
จีนเป็นพันธมิตรที่สำคัญที่สุดของพม่าและเป็นหุ้นส่วนที่ยั่งยืนที่หาได้ยากหลังการรัฐประหารของพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ในปี 2564 ที่โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจี ซึ่งส่งผลให้พม่าถูกโดดเดี่ยวทางการทูต
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ได้กีดกันพม่าออกจากการประชุมสุดยอด โดยสมาชิกมีความเห็นแตกแยกกันว่าควรอนุญาตให้พม่ากลับเข้าร่วมการประชุมหรือไม่จากประเด็นความไม่สงบที่ยังดำเนินอยู่
อย่างไรก็ตาม ปักกิ่งได้ให้การสนับสนุนอย่างเปิดเผยต่อการเลือกตั้งล่าสุดที่ทำให้นักการเมืองที่สนับสนุนกองทัพชนะอย่างถล่มทลาย และต่อมาได้เลือกพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย เป็นประธานาธิบดีพลเรือน
“จีนสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ เท่าเทียม และสร้างสรรค์ของพม่าในกลไกและกระบวนการทั้งหมดของอาเซียน ตลอดจนในสหประชาชาติ เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ชอบธรรมของพม่า” คำแถลงร่วมที่เผยแพร่โดยสื่อของรัฐบาลจีน ระบุ
ประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย ได้พบหารือกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เมื่อวันอังคาร โดยผู้นำจีนได้กล่าวว่าปักกิ่งสนับสนุนทุกฝ่ายในพม่าในการส่งเสริมสันติภาพและการปรองดองผ่านการเจรจา
คำแถลงที่ออกเมื่อวันพุธ (17) ระบุว่าทั้งสองประเทศยังตกลงที่จะกระชับความร่วมมือในด้านเหมืองแร่และพลังงาน สำนักข่าวซินหัวรายงาน
แม้ว่าพม่าจะยากจนลงอย่างมากจากสงครามกลางเมือง แต่พม่าก็กลายเป็นผู้จัดหาแร่หายากสำคัญของโลก ที่มีความสำคัญต่อการผลิตเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนของจีน
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ยังเป็นส่วนสำคัญของโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐของปักกิ่ง โดยมีทางรถไฟและท่อส่งเชื่อมโยงภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลไปยังมหาสมุทรอินเดีย
คำแถลงยังระบุว่า ประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย ได้เชิญประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เยือนพม่าในเวลาที่สะดวกทั้งสองฝ่าย.