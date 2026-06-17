พม่าพบแหล่งก๊าซในเขตทะเลลึกเพิ่มอีก 2 จุด ปริมาณสำรองกว่า 109 ล้านล้าน ลบ.ฟุต

MGR Online - สำนักประธานาธิบดีเมียนมาประกาศ พบแหล่งก๊าซธรรมชาติในเขตทะเลลึกเพิ่มอีก 2 จุด นอกชายฝั่งภาคอิรวดีกับตะนาวศรี คาดปริมาณสำรอง 109 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต
สื่อในเมียนมารายงานโดยอ้างข้อมูลจากฝ่ายสารสนเทศ สำนักประธานาธิบดี ซึ่งได้เปิดเผยเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมาว่า ได้มีการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีศักยภาพสูงเพิ่มอีก 2 แหล่ง ในเขตทะเลลึกนอกชายฝั่งภาคอิรวดีกับภาคตะนาวศรี มีการประเมินเบื้องต้นว่า 2 แหล่งนี้ มีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติรวมมากกว่า 109 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต
ในรายงานข่าวระบุว่า จากผลการตรวจสอบคลื่นไหวสั่นสะเทือนแบบ 3 มิติและการขุดเจาะสำรวจเบื้องต้น พบว่าแหล่งก๊าซในเขตน้ำลึกของภาคอิรวดีมีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติสูงถึง 14 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ส่วนเขตน้ำลึกนอกชายฝั่งภาคตะนาวศรี มีการยืนยันว่าพื้นที่กักเก็บก๊าซของแหล่งนี้ มีปริมาณสำรองก๊าซประมาณ 95 ล้านลูกบาศก์ฟุต
ปัจจุบัน เมียนมามีแหล่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งรวม 7 แหล่ง ส่วนใหญ่อยู่ในเขตน้ำตื้น และมีการเจาะก๊าซขึ้นมาขายเชิงพาณิชย์แล้ว 4 แหล่ง ได้แก่
1.แหล่งฉ่วยก๊าซ ในอ่าวเบงกอล นอกชายฝั่งรัฐยะไข่ มีบริษัท POSCO International ของเกาหลีใต้ บริษัท ONGC Videsh ของอินเดีย และรัฐวิสาหกิจก๊าซและน้ำมันเมียนมา(MOGE) เป็นผู้ดำเนินการ โดยขายก๊าซผ่านท่อที่วางจากชายฝั่งเมืองเจ้าก์ผิ่ว รัฐยะไข่ พาดผ่านเข้าไปในจีนทางชายแดนรัฐฉาน
2.แหล่งยาดานา ในอ่าวเมาะตะมะ ดำเนินการโดยบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยขายก๊าซผ่านท่อเข้ามายังภาคตะวันตกของประเทศไทยเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า
3.แหล่งซอติกะ ในอ่าวเมาะตะมะ ดำเนินการโดยบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม และขายก๊าซผ่านท่อเข้ามายังภาคตะวันตกของประเทศไทยเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าเช่นกัน
4.แหล่งเยตากุน ในอ่าวเมาะตะมะ เคยเป็นแหล่งก๊าซหลักอีกแห่งหนึ่งที่ดำเนินการโดยบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม แต่เนื่องจากปริมาณสำรองก๊าซที่ลดลง ทำให้บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ได้ปรับแผนเพื่อถอนการลงทุนออกจากแหล่งนี้
ส่วนแหล่งก๊าซอีก 3 แหล่ง ที่อยู่ระหว่างการเจาะสำรวจ ประกอบด้วย
• แหล่งมินแยตู หรือบล็อก M-10 ชายฝั่งทะเลอันดามันในภาคตะนาวศรี ที่รัฐวิสาหกิจก๊าซและน้ำมันเมียนมาได้เซ็นสัญญาแบ่งปันผลผลิตให้บริษัท กัลฟ์ ปิโตรเลียม เมียนมา เป็นผู้ขุดเจาะและผลิต โดยบริษัท กัลฟ์ ปิโตรเลียม เมียนมา เป็นบริษัทลูกของบริษัทนอร์ธเทิร์น กัลฟ์ ปิโตรเลียม ที่ถือหุ้นใหญ่โดยนายชาติชาย เย็นบำรุง อดีตผู้บริษัทบริษัชินวัตรไดเร็กทอรี่ส์
• บล็อก M-15 ชายฝั่งทะเลอันดามันในภาคตะนาวศรี ซึ่งมีบริษัท Canadian Foresight Group หรือ CFG เป็นผู้ดำเนินการ
• แหล่งปยีต่าหย่า หรือบล็อก A-6 ชายฝั่งทะเลในรัฐยะไข่ มีบริษัท MPRL E&P เป็นผู้ดำเนินการ