กัมพูชาส่งตัว ‘หลิว เหริน’ หัวหน้าศูนย์สแกมเครือข่ายเฉิน จื้อ กลับประเทศจีน

เอเอฟพี - ปักกิ่งเผยวันนี้ (17) ว่าสมาชิกคนสำคัญของแก๊งอาชญากรรมชื่อดังที่ดำเนินการศูนย์หลอกลวงในกัมพูชาได้ถูกส่งตัวกลับจีนแล้ว
กัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางของแก๊งอาชญากรรมที่ดำเนินการหลอกลวงเกี่ยวกับความสัมพันธ์โรแมนติกปลอมและการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล โดยบรรดาสแกมเมอร์ ที่บางคนกระทำด้วยความเต็มใจและบางคนถูกค้ามนุษย์ หลอกลวงผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก
ทางการกัมพูชากล่าวว่าพวกเขากำลังปราบปรามศูนย์หลอกลวงเหล่านี้ หลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากหลายประเทศ รวมถึงจีน ที่เรียกร้องให้กัมพูชากำจัดศูนย์หลอกลวงให้หมดสิ้น
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนได้เผยแพร่คลิปวิดีโอในวันพุธ (17) แสดงให้เห็นชายคนหนึ่งที่ถูกระบุชื่อว่า หลิว เหริน ถูกใส่กุญแจมือ ขณะที่เจ้าหน้าที่ดึงถุงดำออกจากศีรษะของเขา หลังจากเขาถูกนำตัวลงจากเครื่องบินของสายการบินไชน่าเซาเทิร์น
“เมื่อเร็วๆ นี้ ด้วยการสนับสนุนจากแข็งขันจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของกัมพูชา คณะทำงานที่ส่งไปโดยกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้นำตัว หลิว เหริน สมาชิกคนสำคัญของแก๊งอาชญากรเฉิน จื้อ กลับจากกรุงพนมเปญมายังประเทศจีนได้สำเร็จ” กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ระบุ
พนมเปญได้ส่งตัว เฉิน จื้อ ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทปรินซ์ กรุ๊ป (Prince Group) กลับไปจีนในเดือนม.ค. หลังจากกลุ่มบริษัทของเขาในกัมพูชาถูกรัฐบาลสหรัฐฯ และอังกฤษคว่ำบาตรหลายเดือนก่อนหน้านั้น จากข้อกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางไซเบอร์
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนได้ยกย่องการส่งตัว หลิว เหริน ว่าเป็นความสำเร็จในความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายกับกัมพูชา
กระทรวงฯ ระบุว่า เฉิน จื้อ ได้สั่งให้หลิว เหริน และคนอื่นๆ จัดตั้งกลุ่มบริษัทจิน เป่ย กรุ๊ป (Jin Bei Group) ในกัมพูชาในปี 2559 โดยบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินกิจการศูนย์ฉ้อโกงทางโทรคมนาคมในประเทศ และกระทำการฉ้อโกงโทรคมนาคมและออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมหาศาล
หลิว เหริน ยังต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมร้ายแรงอีกหลายคดี รวมถึงการกักขังอย่างผิดกฎหมายและทำร้ายร่างกายโดยเจตนา ตามการระบุของกระทรวงฯ ซึ่งในขณะนี้ เขาถูกควบคุมตัวตามกฎหมาย และคดีความต่างๆ อยู่ระหว่างการสอบสวน
ในเดือนเม.ย. ที่ผ่านมา หลี่ สง อดีตผู้บริหารบริษัทให้บริการทางการเงิน ที่ถูกสหรัฐฯ กล่าวหาว่าฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายให้กับอาชญากรไซเบอร์ในเกาหลีเหนือและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกส่งตัวจากกัมพูชากลับไปยังจีนเช่นกัน.