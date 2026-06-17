รัฐบาลพม่าส่งคนเข้าปลดรูป-ป้ายข้อความนายพลอองซานออกจากบ้านซูจีในย่างกุ้งกลางดึก

MGR Online - กองกำลังของรัฐบาลพม่าได้บุกไปยังบ้านพักหลังประวัติศาสตร์ของครอบครัวอองซานซูจี เลขที่ 54 ถนนยูนิเวอร์ซิตี้ ในย่างกุ้ง ในคืนวันจันทร์ (15) เพียงไม่กี่วันก่อนวันเกิดครบรอบ 81 ปีของซูจี และได้ปลดภาพเหมือนของนายพลอองซาน บิดาของซูจี ที่ติดอยู่เหนือทางเข้าบ้าน ตามการรายงานของสมาชิกพรรคสันติบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD)
คนของรัฐบาลที่ประกอบด้วยชายประมาณ 40-50 คน ได้สอบสวนผู้อยู่อาศัยและปลดภาพเหมือนของนายพลอองซานพร้อมกับป้ายคำพูดของเขาที่ว่า ‘จงกระทำการอย่างแน่วแน่เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ’
“พวกเขามาตอนกลางคืน สอบถามชาวบ้าน และนำรูปของนายพลอองซานออกไป เราเพิ่งรู้เรื่องนี้ตอนเช้า มันผิดปกติมาก มีรายงานการรื้อถอนรูปปั้นนายพลอองซานตามที่ต่างๆ เราสงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงทำแบบนี้” สมาชิกของพรรค NLD กล่าว
รูปและป้ายข้อความของนายพลอองซานนั้น ถูกติดตั้งโดยดอว์ ขิ่น ขิ่น วิน ที่อาศัยอยู่กับอองซานซูจี ในระหว่างที่เธอถูกกักบริเวณในบ้านภายใต้การปกครองของอดีตเผด็จการตาน ฉ่วย
การบุกค้นครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลได้รื้อถอนรูปปั้นของนายพลอองซานในเมืองตองอู ภาคพะโค เมื่อสัปดาห์ก่อน หลังจากการเยือนของประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย ซึ่งรูปปั้นสูง 4.5 เมตรดังกล่าว ถูกเปิดตัวเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2559 เพื่อรำลึกวันครบรอบ 101 ปี วันเกิดของนายพลอองซาน
นับตั้งแต่เข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจีในปี 2564 รัฐบาลทหารได้ทำการรื้อถอนอนุสาวรีย์ของผู้นำการต่อสู้เพื่อเอกราชอย่างเป็นระบบ โดยในเดือนก.ค. 2568 ทหารได้เข้ารื้อถอนรูปปั้นนายพลอองซานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ ที่เป็นรูปปั้นโลหะสูง 5.5 เมตร หนัก 7 ตัน ในกรุงเนปีดอ
บ้านพักประวัติศาสตร์ที่อองซานซูจีถูกกักบริเวณในบ้านถึง 3 ครั้ง รวมเป็นเวลา 15 ปี ภายใต้รัฐบาลทหารชุดก่อนหน้านี้ ยังคงเป็นประเด็นข้อพิพาทเรื่องมรดกระหว่างซูจี และออง ซาน อู พี่ชายที่เหินห่างของเธอ ศาลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหารได้พยายามเปิดประมูลบ้านพักหลังนี้ถึง 4 ครั้ง แต่ไม่มีผู้ซื้อ และในเดือนก.ย. 2565 รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) ที่เป็นรัฐบาลเงาได้ประกาศให้บ้านพักหลังนี้เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ.