"ปธน.มินอ่องหล่าย" เข้าพบนายกฯ จีนหารือการค้า-พลังงาน-ความร่วมมือชายแดน

MGR Online - ประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย ของพม่า ได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีหลี่ เฉียง ที่มหาศาลาประชาชน ในกรุงปักกิ่ง บ่ายวานนี้ (16) ระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
นายกรัฐมนตรีหลี่ เฉียง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนพม่าและยืนยันการสนับสนุนพม่าอย่างยาวนานของจีน โดยเขาได้กล่าวแสดงความมั่นใจว่าพม่าจะบรรลุความเป็นเอกภาพและการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ภายใต้การนำของประธานาธิบดี และกล่าวว่าทั้งสองประเทศควรกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี เสริมสร้างมิตรภาพ และร่วมมือกันเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค
ประธานาธิบดีมิน อ่อง หล่าย กล่าวว่า การเยือนจีนครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างมิตรภาพและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเขายังกล่าวว่าการหารือจะช่วยขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ
ผู้นำพม่ายังกล่าวว่า พม่าและจีนได้รักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรใกล้ชิดตามหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และกล่าวว่าความสัมพันธ์ทวิภาคีได้ก้าวไปสู่ระดับของประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เขากล่าวว่าในขณะที่จีนกำลังดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 15 นั้น รัฐบาลใหม่ของพม่าก็กำลังเร่งดำเนินการเพื่อให้บรรลุสันติภาพภายในประเทศและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เขากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศคู่ค้าเชิงยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนและสมดุล
ผู้นำพม่ากล่าวว่าเขามั่นใจว่าผลลัพธ์เชิงบวกของการหารือในครั้งนี้ จะถูกนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ
นายกฯ หลี่ เฉียง กล่าวว่า จีนและพม่าควรคงความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในหลากหลายภาคส่วน ขยายการค้า ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน และทำงานเพื่อเปิดเส้นทางการค้าชายแดนโดยเร็วที่สุด เขายังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงที่ลงนามในระหว่างการเยือนครั้งนี้
ระหว่างการเจรจา ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วน การเปิดด่านการค้าชายแดนอีกครั้ง และการปรับปรุงการบริหารจัดการการค้าชายแดนให้เป็นไปตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกวับการเพิ่มการสนับสนุนทางเทคนิคจากจีนสำหรับมาตรฐานการกักกันโรคสำหรับสินค้าเกษตรของพม่า เสริมสร้างความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายข้ามพรมแดน และการขยายความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์
สำหรับหัวข้อสำคัญอื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายได้หารือ ยังรวมถึงความช่วยเหลือของจีนในการสร้างระบบพลังงานที่มั่นคงและความสามารถด้านพลังงานหมุนเวียนในพม่า การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อความพยายามในการฟื้นฟูและบูรณะหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวมัณฑะเลย์ และการเร่งดำเนินการโครงการภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจพม่า-จีน.