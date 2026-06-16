กัมพูชาจี้ไทยเร่งฟื้นงานสำรวจชายแดนร่วม โทษตั้ง JBC ชุดใหม่ล่าช้าขวางความคืบหน้า

MGR Online - กัมพูชาเรียกร้องให้ไทยเร่งดำเนินการสำรวจชายแดนร่วมกันอีกครั้ง โดยกล่าวหาว่ากรุงเทพฯ ล่าช้าในการแต่งตั้งบุคคลในกลไกทวิภาคีสำคัญ แม้จัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้ว
สำนักเลขาธิการกิจการชายแดนของกัมพูชา (CSSBA) ได้เรียกร้องให้ไทยเร่งดำเนินการสำรวจและปักปันเขตแดนร่วมกันโดยเร็ว โดยระบุว่าความล่าช้าซ้ำๆ ในการส่งทีมสำรวจร่วมได้ขัดขวางความคืบหน้าภายใต้ข้อตกลงทวิภาคีที่มีอยู่
คำแถลงของสำนักเลขาธิการฯ ที่ออกในวันอังคาร (16) ระบุว่าฝ่ายกัมพูชาในคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) ได้ร้องขอหลายครั้งให้มีการประชุม JBC นัดพิเศษ และการส่งทีมสำรวจร่วม (JST) เพื่อดำเนินการภาคสนามต่อ
คำแถลงยังระบุว่าฝ่ายไทยได้ขอเลื่อนการดำเนินการออกไป โดยอ้างถึงการเลือกตั้ง การจัดตั้งคณะรัฐมนตรี และการอนุมัติภายใน แม้จะยอมรับว่ารัฐบาลชุดใหม่เข้ารับตำแหน่งแล้วก็ตาม
กัมพูชาระบุว่า แม้ไทยจะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่และจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่กรุงเทพฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งประธานและสมาชิก JBC ชุดใหม่อย่างเป็นทางการ
คำแถลงระบุว่าความล่าช้าดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อตกลงที่ได้บรรลุไว้ในการประชุมทวิภาคีครั้งก่อนๆ รวมถึงการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมกัมพูชา-ไทย สมัยพิเศษ และการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3
กัมพูชาระบุว่าข้อตกลงเหล่านั้นให้ความสำคัญกับการกลับมาดำเนินการสำรวจและปักปันเขตแดนอีกครั้ง และความพยายามที่จะช่วยให้พลเรือนที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับบ้านได้โดยเร็วที่สุด โดยปราศจากอุปสรรคและด้วยความปลอดภัยและศักดิ์ศรี
สำนักเลขาธิการฯ ยังระบุอีกว่า ไทยยังคงดำเนินกิจกรรมในดินแดนที่กัมพูชาอ้างสิทธิ พร้อมกับกล่าวหาว่าการกระทำดังกล่าวมีเจตนาที่จะสร้างสถานการณ์ใหม่ในพื้นที่ และกัมพูชาได้ยื่นประท้วงทางการทูตต่อกิจกรรมดังกล่าวแล้ว
นอกจากนี้ คำแถลงระบุว่า ภายใต้ขั้นตอนและระเบียบปฏิบัติที่ตกลงกันไว้ ไทยควรจะส่งทีมสำรวจร่วมไปดำเนินการสำรวจ ติดตั้งเครื่องหมายชั่วคราว และดำเนินงานทางเทคนิคที่เหลืออยู่ พร้อมทั้งดำเนินการประชุมผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ต่อไป
CSSBA ยังยืนยันจุดยืนว่ากัมพูชาคัดค้านต่อสิ่งที่เรียกว่าการยึดครองดินแดนกัมพูชาอย่างผิดกฎหมาย และการกระทำใดๆ ที่ละเมิดบูรณภาพดินแดนและอธิปไตยของประเทศ นอกจากนี้ยังย้ำการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนที่เกิดจากการใช้กำลังไม่ว่าจะในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต.